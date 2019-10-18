У Нововолинську підприємці планують підняти ціни на м'ясо





Підприємці з новопризначеним директором ринку Ігорем Федоришиним, який почав працювати на цій посаді з 1-го лютого, розв’язати спірне питання не вдається. Аби дійти консенсусу, у міській раді організували нараду, –



На зустріч запросили підприємців, директора ринку та голову правління облспоживспілки, у структуру якої входить Нововолинський ринок, Марту Кандибу. У засіданні взяли участь міський голова Віктор Сапожніков та його перший заступник, секретар ради Андрій Сторонський.



Розмова вийшла гострою та принциповою, – повідомляють в відділі інформаційної політики.



Відповідно до вимог Держпродспоживслужби невдовзі дирекція ринку планує розпочати ремонт павільйону і встановити тут, як цього вимагає законодавство, холодильні вітрини. Також планують перейти на договірний режим роботи, вивільнивши контролерів.



«Договори мають бути. Ми хочемо, щоб все було прозоро. Підприємець платить фіксовану ціну, вказану у ньому. Відповідно кошти надходять на розрахунковий рахунок і з цих грошей буде сплачуватися 5 відсотків єдиного податку у місцевий бюджет. Якщо з якихось причин торговці відмовляться підписувати договір, тоді вони будуть змушені вносити плату щоразу через касовий апарат, – наголосила голова правління облспоживспілки Марта Кандиба.



Вона зауважила, що таким шляхом пішли й інші міста. Спочатку також були невдоволення у підприємців, зате тепер претензій немає.



Нововолинські торговці кажуть, що договорів не бояться, однак не зовсім задовольняють його умови. Зокрема, вони вважають ціну за торгове місце зависокою. Адже, за їхніми словами, якщо Нововолинськ порівнювати з Ковелем чи Володимир-Волинським, то там ринки працюють 5-6 днів з 8:00 і до 17:00. А у Нововолинську тільки 3 дні, та й лише до обіду. До слова, міська влада не проти, щоб торгували тут щодня.



Підприємці просять зменшити ціну, мотивуючи ще й тим, що тепер люди не йдуть на ринок і не купують так, як раніше.



Ігор Федоришин зазначив, що проаналізував продаж м’яса за лютий.



«Виходив із цих розрахунків. Якщо у Володимир-Волинську за місяць “проходить” майже 10 тонн м’яса, то у Нововолинську близько 20 тонн, – зауважив він. – Зараз у договорі стоїть цифра 4 тисячі 300 гривень у місяць, хоча вона могла б бути значно вищою. Ми порахували 2 м погонних за 3 тисячі 500 гривень. Зважаючи на прохання підприємців, додали ще 2 м погонних за ціною 80 грн за один вихід, взявши до уваги середню цифру – 10 базарних днів у місяць».



Марта Кандиба стверджує, що у Нововолинську 1 м погонний обходиться 1075 грн, у Володимир-Волинську – 1750 грн, у Луцьку – 3000 грн, у Ковелі -1920 грн.



Як повідомив директор ринку, на сьогодні вже 21 особа підписала договір оренди на торгове місце.



Вислухавши усі сторони, міський голова закликав, перш за все, в даній ситуації діяти відповідно до чинного законодавства.



«Так, як було раніше, вже не буде. Треба йти вперед. Ремонт потрібно робити однозначно. Холодильні вітрини необхідно встановлювати. Порозуміння треба досягти», – зазначив Сапожніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збільшення вартості орендної плати у м’ясному павільйоні центрального ринку збунтувало підприємців проти адміністрації ринку. Предметом спору стало намагання дирекції збільшити вартість торгового місця для продавців. Останні кажуть, що в результаті цього ціна на м’ясо може зрости.Підприємці з новопризначеним директором ринку, який почав працювати на цій посаді з 1-го лютого, розв’язати спірне питання не вдається. Аби дійти консенсусу, у міській раді організували нараду, – пише БУГ.На зустріч запросили підприємців, директора ринку та голову правління облспоживспілки, у структуру якої входить Нововолинський ринок,. У засіданні взяли участь міський головата його перший заступник, секретар ради АРозмова вийшла гострою та принциповою, – повідомляють в відділі інформаційної політики.Відповідно до вимог Держпродспоживслужби невдовзі дирекція ринку планує розпочати ремонт павільйону і встановити тут, як цього вимагає законодавство, холодильні вітрини. Також планують перейти на договірний режим роботи, вивільнивши контролерів.«Договори мають бути. Ми хочемо, щоб все було прозоро. Підприємець платить фіксовану ціну, вказану у ньому. Відповідно кошти надходять на розрахунковий рахунок і з цих грошей буде сплачуватися 5 відсотків єдиного податку у місцевий бюджет. Якщо з якихось причин торговці відмовляться підписувати договір, тоді вони будуть змушені вносити плату щоразу через касовий апарат, – наголосила голова правління облспоживспілки Марта Кандиба.Вона зауважила, що таким шляхом пішли й інші міста. Спочатку також були невдоволення у підприємців, зате тепер претензій немає.Нововолинські торговці кажуть, що договорів не бояться, однак не зовсім задовольняють його умови. Зокрема, вони вважають ціну за торгове місце зависокою. Адже, за їхніми словами, якщо Нововолинськ порівнювати з Ковелем чи Володимир-Волинським, то там ринки працюють 5-6 днів з 8:00 і до 17:00. А у Нововолинську тільки 3 дні, та й лише до обіду. До слова, міська влада не проти, щоб торгували тут щодня.Підприємці просять зменшити ціну, мотивуючи ще й тим, що тепер люди не йдуть на ринок і не купують так, як раніше.Ігор Федоришин зазначив, що проаналізував продаж м’яса за лютий.«Виходив із цих розрахунків. Якщо у Володимир-Волинську за місяць “проходить” майже 10 тонн м’яса, то у Нововолинську близько 20 тонн, – зауважив він. – Зараз у договорі стоїть цифра 4 тисячі 300 гривень у місяць, хоча вона могла б бути значно вищою. Ми порахували 2 м погонних за 3 тисячі 500 гривень. Зважаючи на прохання підприємців, додали ще 2 м погонних за ціною 80 грн за один вихід, взявши до уваги середню цифру – 10 базарних днів у місяць».Марта Кандиба стверджує, що у Нововолинську 1 м погонний обходиться 1075 грн, у Володимир-Волинську – 1750 грн, у Луцьку – 3000 грн, у Ковелі -1920 грн.Як повідомив директор ринку, на сьогодні вже 21 особа підписала договір оренди на торгове місце.Вислухавши усі сторони, міський голова закликав, перш за все, в даній ситуації діяти відповідно до чинного законодавства.«Так, як було раніше, вже не буде. Треба йти вперед. Ремонт потрібно робити однозначно. Холодильні вітрини необхідно встановлювати. Порозуміння треба досягти», – зазначив Сапожніков.

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