На Волині бус збив пішохода: потерпілого госпіталізували до реанімації
Сьогодні, 11:18
На автодорозі поблизу села Підгороднє Любомльського району автівка збила пішохода.
Потерпілого у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації Любомльського територіального медичного об’єднання. Водій з місця пригоди втік, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що до вчинення ДТП причетний 50-річний житель Ковеля. Керуючи автомобілем Volkswagen T-4, водій наїхав на 45-річного жителя Любомльського району, котрий рухався проїжджою частиною у попутному напрямку.
Наразі вирішують питання щодо оголошення водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Потерпілого у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації Любомльського територіального медичного об’єднання. Водій з місця пригоди втік, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що до вчинення ДТП причетний 50-річний житель Ковеля. Керуючи автомобілем Volkswagen T-4, водій наїхав на 45-річного жителя Любомльського району, котрий рухався проїжджою частиною у попутному напрямку.
Наразі вирішують питання щодо оголошення водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На території волинського заказника затримали браконьєра, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
Сьогодні, 11:25
На Волині бус збив пішохода: потерпілого госпіталізували до реанімації
Сьогодні, 11:18
На Волині чоловік помер від грипу
Сьогодні, 11:15
Медіа