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На Волині бус збив пішохода: потерпілого госпіталізували до реанімації

На Волині бус збив пішохода: потерпілого госпіталізували до реанімації
На автодорозі поблизу села Підгороднє Любомльського району автівка збила пішохода.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували у відділення реанімації Любомльського територіального медичного об’єднання. Водій з місця пригоди втік, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що до вчинення ДТП причетний 50-річний житель Ковеля. Керуючи автомобілем Volkswagen T-4, водій наїхав на 45-річного жителя Любомльського району, котрий рухався проїжджою частиною у попутному напрямку.

Наразі вирішують питання щодо оголошення водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


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Теги: авто, аварія, Волинь
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