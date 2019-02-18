У семи районах та двох містах на Волині масово хворіють на ГРВІ та грип
Сьогодні, 12:00
На сьогодні захворюваність на ГРВІ та грип у Волинській області знаходиться на середньому рівні. Епідемічний поріг на 100 тисяч населення перевищений на 30 %.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ратнівському, Любешівському, Шацькому, Любомльському районах, а також у містах Луцьку і Нововолинську.
Впродовж тижня на Волині захворіли понад 7,7 тисячі осіб, із них понад 4,7 тисячі - діти до 17 років (61 %).
За тиждень із ГРВІ госпіталізували близько 200 волинян.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.
Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ратнівському, Любешівському, Шацькому, Любомльському районах, а також у містах Луцьку і Нововолинську.
Впродовж тижня на Волині захворіли понад 7,7 тисячі осіб, із них понад 4,7 тисячі - діти до 17 років (61 %).
За тиждень із ГРВІ госпіталізували близько 200 волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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