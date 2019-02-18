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У семи районах та двох містах на Волині масово хворіють на ГРВІ та грип

У семи районах та двох містах на Волині масово хворіють на ГРВІ та грип
На сьогодні захворюваність на ГРВІ та грип у Волинській області знаходиться на середньому рівні. Епідемічний поріг на 100 тисяч населення перевищений на 30 %.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.

Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ратнівському, Любешівському, Шацькому, Любомльському районах, а також у містах Луцьку і Нововолинську.

Впродовж тижня на Волині захворіли понад 7,7 тисячі осіб, із них понад 4,7 тисячі - діти до 17 років (61 %).

За тиждень із ГРВІ госпіталізували близько 200 волинян.

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Теги: медицина, грип, ГРВІ, хвороба
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