У семи районах та двох містах на Волині масово хворіють на ГРВІ та грип

На сьогодні захворюваність на ГРВІ та грип у Волинській області знаходиться на середньому рівні. Епідемічний поріг на 100 тисяч населення перевищений на 30 %.Про цеповідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.Епідемічні пороги перевищені в Рожищенському, Володимир-Волинському, Локачинському, Ратнівському, Любешівському, Шацькому, Любомльському районах, а також у містах Луцьку і Нововолинську.Впродовж тижня на Волині захворіли понад 7,7 тисячі осіб, із них понад 4,7 тисячі - діти до 17 років (61 %).За тиждень із ГРВІ госпіталізували близько 200 волинян.