Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію нового коронавірусу





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"Ми ніколи ще не бачили пандемії, викликаної коронавірусом. І ми ніколи раніше не бачили пандемії, яку можна водночас контролювати", - сказав очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.



Зазначають, що організація цілодобово оцінює рівень спалаху нового коронавірусу і занепокоєна масштабами його поширення, а також бездіяльністю з цього приводу. Саме через це було вирішено визнати, що COVID-19 можна вважати пандемією.



Він зазначив, що лише одне слово привертає дуже багато уваги. "Дозвольте назвати вам кілька інших слів, які мають набагато більше значення, і які є набагато кориснішими. Профілактика. Підготовленість. Охорона здоров'я. Політичне керівництво. І найголовніше - Люди", - сказали там.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 у світі.Про це повідомляє "ТСН"."Ми ніколи ще не бачили пандемії, викликаної коронавірусом. І ми ніколи раніше не бачили пандемії, яку можна водночас контролювати", - сказав очільник ВООЗЗазначають, що організація цілодобово оцінює рівень спалаху нового коронавірусу і занепокоєна масштабами його поширення, а також бездіяльністю з цього приводу. Саме через це було вирішено визнати, що COVID-19 можна вважати пандемією.Він зазначив, що лише одне слово привертає дуже багато уваги. "Дозвольте назвати вам кілька інших слів, які мають набагато більше значення, і які є набагато кориснішими. Профілактика. Підготовленість. Охорона здоров'я. Політичне керівництво. І найголовніше - Люди", - сказали там.

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