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Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію нового коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію нового коронавірусу
11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно оголосила пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 у світі.

Про це повідомляє "ТСН".

"Ми ніколи ще не бачили пандемії, викликаної коронавірусом. І ми ніколи раніше не бачили пандемії, яку можна водночас контролювати", - сказав очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Зазначають, що організація цілодобово оцінює рівень спалаху нового коронавірусу і занепокоєна масштабами його поширення, а також бездіяльністю з цього приводу. Саме через це було вирішено визнати, що COVID-19 можна вважати пандемією.

Він зазначив, що лише одне слово привертає дуже багато уваги. "Дозвольте назвати вам кілька інших слів, які мають набагато більше значення, і які є набагато кориснішими. Профілактика. Підготовленість. Охорона здоров'я. Політичне керівництво. І найголовніше - Люди", - сказали там.

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Теги: коронавірус, пандемія, ВООЗ
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