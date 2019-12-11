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У Луцьку зіткнулися Mazda і Opel. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися Mazda і Opel. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох автомобілів.

Аварія сталася на вулиці Соборності, повідомляє “Волинь.Правда”.

ДТП трапилася близько 20:30 поблизу ТРЦ ПортCity. Не розминулися Mazda і Opel.

Ймовірна, аварія трапилася через недотримання безпечної дистанції. Автівки зазнали механічних ушкоджень.

Наразі на місі працює екіпаж патрульної поліції.


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Теги: аварія, Луцьк, Соборності
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