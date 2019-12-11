У Луцьку зіткнулися Mazda і Opel. ВІДЕО





Аварія сталася на вулиці Соборності, повідомляє



ДТП трапилася близько 20:30 поблизу ТРЦ ПортCity. Не розминулися Mazda і Opel.



Ймовірна, аварія трапилася через недотримання безпечної дистанції. Автівки зазнали механічних ушкоджень.



Наразі на місі працює екіпаж патрульної поліції.





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