У Луцьку зіткнулися Mazda і Opel. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох автомобілів.
Аварія сталася на вулиці Соборності, повідомляє “Волинь.Правда”.
ДТП трапилася близько 20:30 поблизу ТРЦ ПортCity. Не розминулися Mazda і Opel.
Ймовірна, аварія трапилася через недотримання безпечної дистанції. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Наразі на місі працює екіпаж патрульної поліції.
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Аварія сталася на вулиці Соборності, повідомляє “Волинь.Правда”.
ДТП трапилася близько 20:30 поблизу ТРЦ ПортCity. Не розминулися Mazda і Opel.
Ймовірна, аварія трапилася через недотримання безпечної дистанції. Автівки зазнали механічних ушкоджень.
Наразі на місі працює екіпаж патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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