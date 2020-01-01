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12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
12 березня в народному календарі відзначають день Прокопа. За повір'ям, від цього дня аж поки не буде на землі сухо – не можна вирушати в далеку дорогу. А для рибалок цей день є вдалим – буде щастити з уловом.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Кіра, Марина, Сергій, пише 24 канал.

Народні прикмети на 12 березня

– Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – чекайте на багатий врожай.

– Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть гарними.

– Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцю – прикмета до того, що буде невдалий день.

Що можна робити 12 березня

1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

2. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

Що не можна робити 12 березня

1. Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.



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Теги: свято, традиції, заборони
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