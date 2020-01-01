12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
12 березня в народному календарі відзначають день Прокопа. За повір'ям, від цього дня аж поки не буде на землі сухо – не можна вирушати в далеку дорогу. А для рибалок цей день є вдалим – буде щастити з уловом.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Кіра, Марина, Сергій, пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 березня
– Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – чекайте на багатий врожай.
– Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть гарними.
– Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцю – прикмета до того, що буде невдалий день.
Що можна робити 12 березня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
2. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
Що не можна робити 12 березня
1. Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
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Іменини сьогодні святкують: Арсеній, Артем, Кіра, Марина, Сергій, пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 березня
– Якщо на вербі в цей день бруньки набрякли – чекайте на багатий врожай.
– Верхівки верби розпустилися 12 березня – посіви будуть гарними.
– Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцю – прикмета до того, що буде невдалий день.
Що можна робити 12 березня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
2. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.
Що не можна робити 12 березня
1. Сьогодні не рекомендується вирушати в далеку дорогу. Якщо у вас є така необхідність, то прислухайтеся до своїх відчуттів. Якщо на душі легко, то дорога буде приємною. Якщо відчуваєте занепокоєння, то трапиться неприємність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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