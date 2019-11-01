Луцький проект «Чисте повітря» змагається за перемогу у всеукраїнському конкурсі





Переможець визначать шляхом голосування, -



У разі перемоги буде можливість створити платформу для автоматичного збору даних та здійснення моніторингу за якісним станом атмосферного повітря Луцькою міською радою для отримання об’єктивних даних про якість повітря за всіма необхідними показниками, враховувати результати досліджень при здійсненні господарської діяльності у місті, будівництві житлових та громадських об’єктів, зеленому будівництві та благоустрої, влаштуванні дорожньо-транспортної мережі, а людям вільно дихати чистим повітрям.



Цифрове рішення передбачає: веб-платформу для автоматичного збору даних від джерел забруднення з модулем аналітики; чат-бот для мешканців, який сповіщає про рівень забруднення і, в разі потреби, надає поради щодо попередження негативного впливу на здоров’я мешканців міста, а також отримує від громадян повідомлення щодо незадовільного стану атмосферного повітря (сморід, специфічний неприємний запах тощо). Таке рішення може бути масштабоване на інші міста, які мають схожі проблеми.



Тому всіх небайдужих до якості довкілля в місті Луцьку просять віддати свій голос за проєкт від Луцька “Чисте повітря”.



Проголосувати можна за цим посиланням. Воно триватиме до 16 березня 2020 року.



Нагадаємо, чотири роки поспіль Луцьк та прилеглі села потерпали від смороду, що спричиняли поля фільтрації (очисні споруди) ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, на які скидались відходи ТзОВ “Біопек” — мелясна барда.



Протягом 2019 року на адресу Луцької міської ради надійшло близько 14 000 звернень громадян щодо нестерпних умов проживання. 23 липня минулого року в Палаці культури Луцька проведені громадські слухання про ситуацію, що склалась; прийняли резолюцію, однією з вимог якої було встановити прилади контролю за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Місто Луцьк взяло участь у Всеукраїнському конкурсі суспільно корисних інноваційних цифрових проєктів на основі відкритих даних з проєктом “Чисте повітря” та увійшло до фінальної частини разом з містами Полтавою та Коломиєю.Переможець визначать шляхом голосування, - повідомляє Луцька міська рада.У разі перемоги буде можливість створити платформу для автоматичного збору даних та здійснення моніторингу за якісним станом атмосферного повітря Луцькою міською радою для отримання об’єктивних даних про якість повітря за всіма необхідними показниками, враховувати результати досліджень при здійсненні господарської діяльності у місті, будівництві житлових та громадських об’єктів, зеленому будівництві та благоустрої, влаштуванні дорожньо-транспортної мережі, а людям вільно дихати чистим повітрям.Цифрове рішення передбачає: веб-платформу для автоматичного збору даних від джерел забруднення з модулем аналітики; чат-бот для мешканців, який сповіщає про рівень забруднення і, в разі потреби, надає поради щодо попередження негативного впливу на здоров’я мешканців міста, а також отримує від громадян повідомлення щодо незадовільного стану атмосферного повітря (сморід, специфічний неприємний запах тощо). Таке рішення може бути масштабоване на інші міста, які мають схожі проблеми.Тому всіх небайдужих до якості довкілля в місті Луцьку просять віддати свій голос за проєкт від Луцька “Чисте повітря”.Проголосувати можна за цим. Воно триватиме до 16 березня 2020 року.Нагадаємо, чотири роки поспіль Луцьк та прилеглі села потерпали від смороду, що спричиняли поля фільтрації (очисні споруди) ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”, на які скидались відходи ТзОВ “Біопек” — мелясна барда.Протягом 2019 року на адресу Луцької міської ради надійшло близько 14 000 звернень громадян щодо нестерпних умов проживання. 23 липня минулого року, що склалась; прийняли резолюцію, однією з вимог якої було встановити прилади контролю за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони полів фільтрації ПрАТ “Гнідавський цукровий завод”.

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