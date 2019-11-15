У центральному парку Луцька тривають роботи зі встановлення камер спостереження. ВІДЕО





Про це Юрій Клочок.



Прорили два кілометри рівчаків спеціальною технікою завглибшки метр. Перш ніж прокласти під землею кабель, потрібно викопати траншеї завдовжки чотири кілометри.



У парку спецтехніка прорізає углиб ґрунту вузький рівчак глибиною метр. У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки триває перший етап будівництва волоконно-оптичних ліній для відеоспостереження. Прорили 2 кілометри траншей у які прокладуть кабель. Працівник фірми-підрядника, що копає, Назар Баніковський розповів: щоб не пошкодити інших комунікацій, землю обстежують спецприладом.



Роботи тривають другий тиждень. Каже відвідувач парку Григорій Яремчук.



"Це добре, якщо не чіпають нічого, якщо немає вандалів – це добре. Щоб було усе на місці, - потрібно дивитися за цим", - каже відвідувач парку Григорій Яремчук.



"Я абсолютно не проти встановлення. На рахунок, чи доцільно використовувати ці бюджетні кошти, чи можна було б використати у інших сферах, - у мене є питання. Може, доцільніше дороги залатати чи у дворах щось зробити", - розповідає відвідувачка парку Ліана Капітула.



"На мою точку зору як пенсіонера, то треба їх встановлювати. Може, закоханим воно заважатиме, бо гласності надаватиме, а так для порядку – треба", - зазначив відвідувач парку Микола Лебідь.



В подальшому до комунікацій мають бути підключені камери відеоспостереження, модулі системи оповіщення та додаткові точки доступу Wi-Fi, - сказав менеджер проєкту фірми, що прокладає мережі Юрій Клочок.



"Труднощі ідуть із прокладанням траншеї , оскільки є мережі, які не занесені по геодезії, яких не вказано. До 15 квітня ми плануємо закрити земляні роботи. Другий етап – це монтаж самого відеоспостереження, монтування камер на стовпи", - зауважив менеджер проєктів фірми, що прокладає мережі Юрій Клочок.



Юрій Клочок каже: інформація з камер зводитиметься у єдину систему «Безпечне місто». З нею працюватимуть фахівці Департаменту муніципальної варти Луцька. Його директорка Юлія Сиротинська пообіцяла розповісти скільки грошей витратили з бюджету на систему відеоспостереження у парку і як вона працюватиме.









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