У Словаччині – смертельна аварія з українцями
Сьогодні, 16:00
У Ружомбероку на півночі Словаччини в ДТП загинуло, попередньо, двоє українців. Понад 20 людей постраждало.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Žilinak.
"… 11 березня 2020 року…у Ружомбероку сталася серйозна автомобільна аварія. Двоє молодих людей загинули під час ДТП мікроавтобуса та автобуса, понад 20 осіб постраждало", - йдеться в повідомленні.
Так, поліція повідомила, що 26-річний водій з України, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, зіткнувся з автобусом, яким керував 43-річним українець у напрямку від Жиліни до Ружомберок.
Повідомляється, що в результаті загинуло двоє людей – 26-річний водій і його 23-річний колега.
Також повідомляється, що після надання невідкладної допомоги 25 пацієнтів були перевезені до лікарень неподалік.
"Mercedes-Benz Sprinter перевозив дев'ятьох осіб, включаючи водія, і було 22 інших пасажири в автобусі, на додаток до двох водіїв. У водія автобуса алкоголь (у крові - ред.) не був виявлений", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляють ЗМІ, загиблі були жителями Тячівщини Закарпатської області.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на Žilinak.
"… 11 березня 2020 року…у Ружомбероку сталася серйозна автомобільна аварія. Двоє молодих людей загинули під час ДТП мікроавтобуса та автобуса, понад 20 осіб постраждало", - йдеться в повідомленні.
Так, поліція повідомила, що 26-річний водій з України, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, зіткнувся з автобусом, яким керував 43-річним українець у напрямку від Жиліни до Ружомберок.
Повідомляється, що в результаті загинуло двоє людей – 26-річний водій і його 23-річний колега.
Також повідомляється, що після надання невідкладної допомоги 25 пацієнтів були перевезені до лікарень неподалік.
"Mercedes-Benz Sprinter перевозив дев'ятьох осіб, включаючи водія, і було 22 інших пасажири в автобусі, на додаток до двох водіїв. У водія автобуса алкоголь (у крові - ред.) не був виявлений", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляють ЗМІ, загиблі були жителями Тячівщини Закарпатської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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