День українського добровольця: у Луцьку відмінили громадську ходу через карантин





Про це інформує Волинська ОДА.



13 березня 2020 року о 10:30 у соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться громадська панахида. Опісля представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», що на Театральному майдані міста.



На жаль, у зв’язку із запровадженням в Україні тритижневого карантину, у Волинській ОДА прийняли рішення про внесення змін у раніше затверджений робочий план з підготовки та проведення заходів до Дня українського добровольця. Зокрема,

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