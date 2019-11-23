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День українського добровольця: у Луцьку відмінили громадську ходу через карантин

День українського добровольця: у Луцьку відмінили громадську ходу через карантин
У Луцьку змінили програму заходів, приурочених до Дня українського добровольця.

Про це інформує Волинська ОДА.

13 березня 2020 року о 10:30 у соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться громадська панахида. Опісля представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», що на Театральному майдані міста.

На жаль, у зв’язку із запровадженням в Україні тритижневого карантину, у Волинській ОДА прийняли рішення про внесення змін у раніше затверджений робочий план з підготовки та проведення заходів до Дня українського добровольця. Зокрема, відмінили громадську ходу та тематичний захід до Дня українського добровольця.

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Теги: День українського добровольця, хода, Луцьк
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