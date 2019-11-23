День українського добровольця: у Луцьку відмінили громадську ходу через карантин
Сьогодні, 17:15
У Луцьку змінили програму заходів, приурочених до Дня українського добровольця.
Про це інформує Волинська ОДА.
13 березня 2020 року о 10:30 у соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться громадська панахида. Опісля представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», що на Театральному майдані міста.
На жаль, у зв’язку із запровадженням в Україні тритижневого карантину, у Волинській ОДА прийняли рішення про внесення змін у раніше затверджений робочий план з підготовки та проведення заходів до Дня українського добровольця. Зокрема, відмінили громадську ходу та тематичний захід до Дня українського добровольця.
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Про це інформує Волинська ОДА.
13 березня 2020 року о 10:30 у соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться громадська панахида. Опісля представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», що на Театральному майдані міста.
На жаль, у зв’язку із запровадженням в Україні тритижневого карантину, у Волинській ОДА прийняли рішення про внесення змін у раніше затверджений робочий план з підготовки та проведення заходів до Дня українського добровольця. Зокрема, відмінили громадську ходу та тематичний захід до Дня українського добровольця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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