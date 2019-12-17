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Тримісячна волинянка потребує дороговартісного лікування: родина благає про допомогу

Тримісячна волинянка потребує дороговартісного лікування: родина благає про допомогу
Тримісячна Ангелінка Лащ потребує дороговартісного лікування, яке сім’ї не підйомне.

Про це інформує Любешівська газета "Нове життя".

Дівчинка побачила світ лише 18 грудня минулого року. Але із першого ж дня Господь послав їй і рідним тяжкі випробування. Адже лікарі поставили невтішний діагноз: «Вроджена вада розвитку: щілина твердого та м’якого піднебінь і верхньої губи одностороння. Неонатальна жовтяниця». Якщо ж коротко, у дитинки відсутні частинка губи, щелепи, піднебіння, гортані.

Лишень за кілька тижнів лікування відразу після народження сім’я Лащів-Латишів (саме так дівоче прізвище мами дівчинки Любові Григорівни) витратила 40 тисяч гривень. Спеціалісти зі Львова, оглянувши маленьку, призначили на 5 травня операцію, котра стане початком у лікуванні Ангелінки.

Сім’я уже витратила всі заощадження, адже кошти потрібні не лише на лікування, а й засоби харчування дитини. Тож рідні звертаються до усіх небайдужих людей із проханням допомогти їхній кровиночці жити повноцінно.

Реквізити для перерахування коштів: номер картки 5168 7573 6944 1854. ПриватБанк. Власник – Латиш Любов Григорівна (мама).

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Теги: допомога, дитина, лащ
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