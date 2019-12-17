Тримісячна волинянка потребує дороговартісного лікування: родина благає про допомогу

Ангелінка Лащ потребує дороговартісного лікування, яке сім’ї не підйомне.



Про це



Дівчинка побачила світ лише 18 грудня минулого року. Але із першого ж дня Господь послав їй і рідним тяжкі випробування. Адже лікарі поставили невтішний діагноз: «Вроджена вада розвитку: щілина твердого та м’якого піднебінь і верхньої губи одностороння. Неонатальна жовтяниця». Якщо ж коротко, у дитинки відсутні частинка губи, щелепи, піднебіння, гортані.



Лишень за кілька тижнів лікування відразу після народження сім’я Лащів-Латишів (саме так дівоче прізвище мами дівчинки Любові Григорівни) витратила 40 тисяч гривень. Спеціалісти зі Львова, оглянувши маленьку, призначили на 5 травня операцію, котра стане початком у лікуванні Ангелінки.



Сім’я уже витратила всі заощадження, адже кошти потрібні не лише на лікування, а й засоби харчування дитини. Тож рідні звертаються до усіх небайдужих людей із проханням допомогти їхній кровиночці жити повноцінно.



Реквізити для перерахування коштів: номер картки 5168 7573 6944 1854. ПриватБанк. Власник – Латиш Любов Григорівна (мама).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тримісячнапотребує дороговартісного лікування, яке сім’ї не підйомне.Про це інформує Любешівська газета "Нове життя".Дівчинка побачила світ лише 18 грудня минулого року. Але із першого ж дня Господь послав їй і рідним тяжкі випробування. Адже лікарі поставили невтішний діагноз: «Вроджена вада розвитку: щілина твердого та м’якого піднебінь і верхньої губи одностороння. Неонатальна жовтяниця». Якщо ж коротко, у дитинки відсутні частинка губи, щелепи, піднебіння, гортані.Лишень за кілька тижнів лікування відразу після народження сім’я Лащів-Латишів (саме так дівоче прізвище мами дівчинки Любові Григорівни) витратила 40 тисяч гривень. Спеціалісти зі Львова, оглянувши маленьку, призначили на 5 травня операцію, котра стане початком у лікуванні Ангелінки.Сім’я уже витратила всі заощадження, адже кошти потрібні не лише на лікування, а й засоби харчування дитини. Тож рідні звертаються до усіх небайдужих людей із проханням допомогти їхній кровиночці жити повноцінно.Реквізити для перерахування коштів: номер картки 5168 7573 6944 1854. ПриватБанк. Власник – Латиш Любов Григорівна (мама).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію