Тримісячна волинянка потребує дороговартісного лікування: родина благає про допомогу
Сьогодні, 22:01
Тримісячна Ангелінка Лащ потребує дороговартісного лікування, яке сім’ї не підйомне.
Про це інформує Любешівська газета "Нове життя".
Дівчинка побачила світ лише 18 грудня минулого року. Але із першого ж дня Господь послав їй і рідним тяжкі випробування. Адже лікарі поставили невтішний діагноз: «Вроджена вада розвитку: щілина твердого та м’якого піднебінь і верхньої губи одностороння. Неонатальна жовтяниця». Якщо ж коротко, у дитинки відсутні частинка губи, щелепи, піднебіння, гортані.
Лишень за кілька тижнів лікування відразу після народження сім’я Лащів-Латишів (саме так дівоче прізвище мами дівчинки Любові Григорівни) витратила 40 тисяч гривень. Спеціалісти зі Львова, оглянувши маленьку, призначили на 5 травня операцію, котра стане початком у лікуванні Ангелінки.
Сім’я уже витратила всі заощадження, адже кошти потрібні не лише на лікування, а й засоби харчування дитини. Тож рідні звертаються до усіх небайдужих людей із проханням допомогти їхній кровиночці жити повноцінно.
Реквізити для перерахування коштів: номер картки 5168 7573 6944 1854. ПриватБанк. Власник – Латиш Любов Григорівна (мама).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Любешівська газета "Нове життя".
Дівчинка побачила світ лише 18 грудня минулого року. Але із першого ж дня Господь послав їй і рідним тяжкі випробування. Адже лікарі поставили невтішний діагноз: «Вроджена вада розвитку: щілина твердого та м’якого піднебінь і верхньої губи одностороння. Неонатальна жовтяниця». Якщо ж коротко, у дитинки відсутні частинка губи, щелепи, піднебіння, гортані.
Лишень за кілька тижнів лікування відразу після народження сім’я Лащів-Латишів (саме так дівоче прізвище мами дівчинки Любові Григорівни) витратила 40 тисяч гривень. Спеціалісти зі Львова, оглянувши маленьку, призначили на 5 травня операцію, котра стане початком у лікуванні Ангелінки.
Сім’я уже витратила всі заощадження, адже кошти потрібні не лише на лікування, а й засоби харчування дитини. Тож рідні звертаються до усіх небайдужих людей із проханням допомогти їхній кровиночці жити повноцінно.
Реквізити для перерахування коштів: номер картки 5168 7573 6944 1854. ПриватБанк. Власник – Латиш Любов Григорівна (мама).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Доцента Лесиного вишу відзначать грамотою Верховної Ради
Сьогодні, 22:30
Тримісячна волинянка потребує дороговартісного лікування: родина благає про допомогу
Сьогодні, 22:01
Два райони на Волині просять забезпечити скрапленим газом
Сьогодні, 21:36
Колишній директор волинської школи відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 20:41
Медіа