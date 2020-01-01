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Батьки, в яких є діти до 14-ти років, під час карантину мають право на скорочений робочий день

Батьки, в яких є діти до 14-ти років, під час карантину мають право на скорочений робочий день
Батьки, в котрих є діти до 14 років, мають право на скорочений робочий день. Також вони можуть піти у відпустку для догляду за дитиною.

Про це Суспільному розповів юрист Петро Крон.

Нагадуємо, з 12 березня до 3 квітня в усіх навчальних закладах оголосили карантин.

Чотирирічна Майя Гончаренко прийшла до мами на роботу.

«У мене в садочку карантин, мене мама взяла на роботу, я читала книжку, дивилася мультики», - розповіла дівчинка.

«Ефір мій триває три години, це прямий ефір, і дитина має в тиші сидіти, протягом цих трьох годин в іншій кімнаті, за стіною, але вона це робить фантастично, і я дуже їй за це вдячна. Змушена дитину брати на роботу, чоловік працює також весь день: ми з ним так почергово будемо це робити. Бабусі, дідусі є, але не завжди є можливість на них залишити дитину. Поки всі рятуються масками, ми рятуємося мобільним телефоном, вмикаємо мультики, поки мама в ефірі, читаємо книжечки», - каже мама Майї, радіоведуча Марина Гончаренко.

Наталія Єрошевич працює в салоні краси. Розповідає, на роботу також прийшла із дитиною.

«Я змушена брати своїх діточок на роботу, у мене їх двоє, старший син у репетитора, а маленьку, я самостійно залишити не можу вдома. На превеликий жаль, я не можу відмовити клієнтам, так як клієнти постійні, і вони також працюють і я вимушена зробити свою роботу і мушу поєднувати свою роботу з дитиною. Важко, бо я не можу розподілити свій час в роботі, так як дитина також потребує уваги», - розповідає Наталія Єрошевич.

Працівники, в яких є діти до 14-ти років, мають право на скорочений робочий день, розповідає юрист Петро Крон. Працювати вони можуть на 2-3 години менше. Також вони мають право взяти відпустку за власний рахунок.

«Для того, отримати відпустку у період карантину, за доглядом за дитиною до 14-ти років, достатньо роботодавцю подати відповідну заяву, але тут є момент: має бути документарне підтверджений факт, якщо введено карантин в навчальному закладі, то має бути прийнятий відповідний наказ, копії наказу буде достатньо, про те, що введено в дію карантин», - зазначив юрист Петро Крон.

За словами Петра Крона, якщо працівники мають двох дітей до 15-ти років: під час карантину вони можуть використати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 днів.


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Теги: карантин, коронавірус, скорочений робочий день
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