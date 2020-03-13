У волинянина вдома знайома вкрала гроші
Сьогодні, 12:33
У 26-річного жителя Володимира-Волинського знайома викрала гроші з конверта, який знаходився у нього вдома.
Про це повідомили сайту «Княжий Град» у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції.
Чоловік помітив відсутність грошей вчора, 12 березня. Напередодні, 10 березня близько 18-ї години до нього приходила в гості знайома, тож підозри постраждалого впали саме на неї.
Сума збитку становить 4600 гривень. Порожній конверт вилучили з місця події.
Триває слідство.
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Про це повідомили сайту «Княжий Град» у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції.
Чоловік помітив відсутність грошей вчора, 12 березня. Напередодні, 10 березня близько 18-ї години до нього приходила в гості знайома, тож підозри постраждалого впали саме на неї.
Сума збитку становить 4600 гривень. Порожній конверт вилучили з місця події.
Триває слідство.
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