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У волинянина вдома знайома вкрала гроші

У волинянина вдома знайома вкрала гроші
У 26-річного жителя Володимира-Волинського знайома викрала гроші з конверта, який знаходився у нього вдома.

Про це повідомили сайту «Княжий Град» у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції.

Чоловік помітив відсутність грошей вчора, 12 березня. Напередодні, 10 березня близько 18-ї години до нього приходила в гості знайома, тож підозри постраждалого впали саме на неї.

Сума збитку становить 4600 гривень. Порожній конверт вилучили з місця події.

Триває слідство.

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Теги: гроші, крадіжка
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