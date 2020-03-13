У волинянина вдома знайома вкрала гроші





Про це повідомили сайту



Чоловік помітив відсутність грошей вчора, 12 березня. Напередодні, 10 березня близько 18-ї години до нього приходила в гості знайома, тож підозри постраждалого впали саме на неї.



Сума збитку становить 4600 гривень. Порожній конверт вилучили з місця події.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 26-річного жителя Володимира-Волинського знайома викрала гроші з конверта, який знаходився у нього вдома.Про це повідомили сайту «Княжий Град» у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції.Чоловік помітив відсутність грошей вчора, 12 березня. Напередодні, 10 березня близько 18-ї години до нього приходила в гості знайома, тож підозри постраждалого впали саме на неї.Сума збитку становить 4600 гривень. Порожній конверт вилучили з місця події.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію