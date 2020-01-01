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Власника вантажівки, який через Волинь без дозволів перевозив бурильну установку, оштрафували майже на 39 тисяч євро

Власника вантажівки, який через Волинь без дозволів перевозив бурильну установку, оштрафували майже на 39 тисяч євро
Власника 29-метрового транспортного засобу, який намагався доставити бурильну установку без погодженого маршруту та дозволів через Волинь у Херсонську область, оштрафували майже на 39 тисяч євро.

Про це повідомив начальник Управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук 12 березня, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

Зазначається, що автомобіль перетнув митний пункт пропуску «Ягодин» та мав дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів лише до села Старовойтове Любомльського району. Коли великоваговий автомобіль у темну пору доби виїхав зі стоянки та продовжив маршрут, його зупинили для перевірки документів.

Водій планував доставити 29-метровий транспортний засіб з бурильною установкою вагою 95 тонн у Херсонську область без дозвільних документів – погодженого маршруту з Укравтодором, супроводу та дозволу Нацполіції щодо пересування територією України у чітко обумовлений час, аби не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Разом з тим, вага автомобіля з напівпричепом та бурильною установкою, яку транспортували, на 55 тонн перевищувала допустиму норму.

Відповідальність за таке правопорушення передбачає накладення адміністративно-господарського штрафу у розмірі 34 тисячі гривень. Ще 37 тисяч 900 євро – обов’язковий платіж за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування та за завдану шкоду дорожньому покриттю.

Власника вантажівки, який через Волинь без дозволів перевозив бурильну установку, оштрафували майже на 39 тисяч євро
Власника вантажівки, який через Волинь без дозволів перевозив бурильну установку, оштрафували майже на 39 тисяч євро

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Теги: штраф, маршрут, Волинь
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