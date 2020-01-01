Власника вантажівки, який через Волинь без дозволів перевозив бурильну установку, оштрафували майже на 39 тисяч євро
Сьогодні, 15:15
Власника 29-метрового транспортного засобу, який намагався доставити бурильну установку без погодженого маршруту та дозволів через Волинь у Херсонську область, оштрафували майже на 39 тисяч євро.
Про це повідомив начальник Управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук 12 березня, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Зазначається, що автомобіль перетнув митний пункт пропуску «Ягодин» та мав дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів лише до села Старовойтове Любомльського району. Коли великоваговий автомобіль у темну пору доби виїхав зі стоянки та продовжив маршрут, його зупинили для перевірки документів.
Водій планував доставити 29-метровий транспортний засіб з бурильною установкою вагою 95 тонн у Херсонську область без дозвільних документів – погодженого маршруту з Укравтодором, супроводу та дозволу Нацполіції щодо пересування територією України у чітко обумовлений час, аби не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Разом з тим, вага автомобіля з напівпричепом та бурильною установкою, яку транспортували, на 55 тонн перевищувала допустиму норму.
Відповідальність за таке правопорушення передбачає накладення адміністративно-господарського штрафу у розмірі 34 тисячі гривень. Ще 37 тисяч 900 євро – обов’язковий платіж за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування та за завдану шкоду дорожньому покриттю.
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Про це повідомив начальник Управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук 12 березня, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Зазначається, що автомобіль перетнув митний пункт пропуску «Ягодин» та мав дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів лише до села Старовойтове Любомльського району. Коли великоваговий автомобіль у темну пору доби виїхав зі стоянки та продовжив маршрут, його зупинили для перевірки документів.
Водій планував доставити 29-метровий транспортний засіб з бурильною установкою вагою 95 тонн у Херсонську область без дозвільних документів – погодженого маршруту з Укравтодором, супроводу та дозволу Нацполіції щодо пересування територією України у чітко обумовлений час, аби не створювати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Разом з тим, вага автомобіля з напівпричепом та бурильною установкою, яку транспортували, на 55 тонн перевищувала допустиму норму.
Відповідальність за таке правопорушення передбачає накладення адміністративно-господарського штрафу у розмірі 34 тисячі гривень. Ще 37 тисяч 900 євро – обов’язковий платіж за проїзд великовагового транспортного засобу автомобільними дорогами загального користування та за завдану шкоду дорожньому покриттю.
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