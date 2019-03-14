Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину
Сьогодні, 19:16
У дітей будуть звичайні літні канікули: вони не будуть вчитися влітку через те, що в Україні з 12 березня по 3 квітня запровадили карантин.
Про це у коментарі «Конкуренту» розповіла начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
«Буде дистанційна форма навчання. Завдання будуть розміщуватися на сайтах шкіл, у вайбер-групах, будуть надаватися індивідуальні консультування через телефонні додатки, електронну систему, яку мають багато закладів освіти, через вебкамери, якщо такі встановлені. А також діти мають електронні персональні кабінети», - розповіла Зіновія Лещенко.
На сьогодні така форма навчання дозволяється всіма законодавчими актами, зазначила, вона, у тому числі законом «Про освіту».
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Про це у коментарі «Конкуренту» розповіла начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.
«Буде дистанційна форма навчання. Завдання будуть розміщуватися на сайтах шкіл, у вайбер-групах, будуть надаватися індивідуальні консультування через телефонні додатки, електронну систему, яку мають багато закладів освіти, через вебкамери, якщо такі встановлені. А також діти мають електронні персональні кабінети», - розповіла Зіновія Лещенко.
На сьогодні така форма навчання дозволяється всіма законодавчими актами, зазначила, вона, у тому числі законом «Про освіту».
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