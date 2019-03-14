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Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину

Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину
У дітей будуть звичайні літні канікули: вони не будуть вчитися влітку через те, що в Україні з 12 березня по 3 квітня запровадили карантин.

Про це у коментарі «Конкуренту» розповіла начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

«Буде дистанційна форма навчання. Завдання будуть розміщуватися на сайтах шкіл, у вайбер-групах, будуть надаватися індивідуальні консультування через телефонні додатки, електронну систему, яку мають багато закладів освіти, через вебкамери, якщо такі встановлені. А також діти мають електронні персональні кабінети», - розповіла Зіновія Лещенко.

На сьогодні така форма навчання дозволяється всіма законодавчими актами, зазначила, вона, у тому числі законом «Про освіту».

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Теги: діти, канікули, карантин, Волинь
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Коментарі 1
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До літа ще треба дожити...
Не було зими - не буде і літа.
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