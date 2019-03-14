Розповіли, чи вчитимуться луцькі школярі влітку через запровадження карантину





Про це у коментарі Зіновія Лещенко.



«Буде дистанційна форма навчання. Завдання будуть розміщуватися на сайтах шкіл, у вайбер-групах, будуть надаватися індивідуальні консультування через телефонні додатки, електронну систему, яку мають багато закладів освіти, через вебкамери, якщо такі встановлені. А також діти мають електронні персональні кабінети», - розповіла Зіновія Лещенко.



На сьогодні така форма навчання дозволяється всіма законодавчими актами, зазначила, вона, у тому числі законом «Про освіту».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дітей будуть звичайні літні канікули: вони не будуть вчитися влітку через те, що в Україні з 12 березня по 3 квітня запровадили карантин.Про це у коментарі «Конкуренту» розповіла начальник управління освіти Луцької міської ради«Буде дистанційна форма навчання. Завдання будуть розміщуватися на сайтах шкіл, у вайбер-групах, будуть надаватися індивідуальні консультування через телефонні додатки, електронну систему, яку мають багато закладів освіти, через вебкамери, якщо такі встановлені. А також діти мають електронні персональні кабінети», - розповіла Зіновія Лещенко.На сьогодні така форма навчання дозволяється всіма законодавчими актами, зазначила, вона, у тому числі законом «Про освіту».

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