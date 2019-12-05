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У Ковелі затримали вантажівку із сумнівною деревиною

У Ковелі затримали вантажівку із сумнівною деревиною
У Ковелі на вулиці Луцькій зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ, під керуванням 56-річного волинянина, який перевозив дуби без належних на це документів.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб та незаконний вантаж вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.

Встановлюють вартість деревини.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.





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Теги: ліс, вантажівка
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