У Ковелі затримали вантажівку із сумнівною деревиною
Сьогодні, 18:34
У Ковелі на вулиці Луцькій зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ, під керуванням 56-річного волинянина, який перевозив дуби без належних на це документів.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб та незаконний вантаж вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.
Встановлюють вартість деревини.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
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На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб та незаконний вантаж вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.
Встановлюють вартість деревини.
Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25,5 тис. грн або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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