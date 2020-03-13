Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО
Сьогодні, 05:16
Студентки факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки розробили оригінальні паперові закладки із символікою факультету.
Ідея створення авторських паперових закладок належить студентці Анні Артюх, - пише Нівроку.
«На парі з дисципліни “Підготовка і випуск рекламних видань” нам запропонували розробити авторський рекламний проєкт – і в уяві одразу «вималювались» закладки. Я подумала, що це буде і оригінальний практичний виріб, і дієва реклама нашому факультету філології та журналістики, а також – демонстрація наших умінь та навичок із теорії видавничої справи і редагування на практиці. Кожного разу, коли будемо розгортати книгу на потрібній сторінці (а робимо ми це щодня, а подекуди й неодноразово!), будемо бачити яскраву закладку з емблемою факультету і влучною цитатою», - каже дівчина.
До вибору цитат авторки проєкту – студентки-видавчині 4 курсу Анна Артюх, Вікторія Слободян, Ангеліна Кушнір, Олена Решотка і Дарія Михайлова – підійшли з особливою увагою.
Дівчата відшукали вислови, і мотиваційні, і ті, які б стосувалися сфери їхньої діяльності (про книги, роботу редакторів та журналістів тощо), як українських видатних осіб, так і зарубіжних. Довелося перечитати досить багато, перш ніж обрати найкраще: наприклад, «Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку. Книга рятує душу від здерев’яніння» (Т. Шевченко), «Книги – морська глибина! Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить» (І. Франко), «Люди перестають думати, коли перестають читати» (Д. Дідро), «Журналістика – не тільки професія, а й спосіб життя» (А. Москаленко), «Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена» (Вольтер) та інші. З кольорами було простіше: вирішили використати кольори емблеми факультету – білий (для тих, хто обожнює мінімалізм), жовтий і червоний (для тих, хто не боїться додавати яскравих барв у своє життя).
Оригінальні закладки підійдуть студентам, які люблять читати та шанують книгу, а також – випускникам (як нагадування про рідний факультет, де провели найкращі роки), і без сумніву – стануть у нагоді майбутнім абітурієнтам (як орієнтир, що вказує шлях до омріяного навчального закладу, факультету та спеціальності).
Ангеліна Кушнір, студентка-видавчиня 4 курсу
Фото – Анни Артюх та Ангеліни Кушнір
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Ідея створення авторських паперових закладок належить студентці Анні Артюх, - пише Нівроку.
«На парі з дисципліни “Підготовка і випуск рекламних видань” нам запропонували розробити авторський рекламний проєкт – і в уяві одразу «вималювались» закладки. Я подумала, що це буде і оригінальний практичний виріб, і дієва реклама нашому факультету філології та журналістики, а також – демонстрація наших умінь та навичок із теорії видавничої справи і редагування на практиці. Кожного разу, коли будемо розгортати книгу на потрібній сторінці (а робимо ми це щодня, а подекуди й неодноразово!), будемо бачити яскраву закладку з емблемою факультету і влучною цитатою», - каже дівчина.
До вибору цитат авторки проєкту – студентки-видавчині 4 курсу Анна Артюх, Вікторія Слободян, Ангеліна Кушнір, Олена Решотка і Дарія Михайлова – підійшли з особливою увагою.
Дівчата відшукали вислови, і мотиваційні, і ті, які б стосувалися сфери їхньої діяльності (про книги, роботу редакторів та журналістів тощо), як українських видатних осіб, так і зарубіжних. Довелося перечитати досить багато, перш ніж обрати найкраще: наприклад, «Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку. Книга рятує душу від здерев’яніння» (Т. Шевченко), «Книги – морська глибина! Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить» (І. Франко), «Люди перестають думати, коли перестають читати» (Д. Дідро), «Журналістика – не тільки професія, а й спосіб життя» (А. Москаленко), «Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена» (Вольтер) та інші. З кольорами було простіше: вирішили використати кольори емблеми факультету – білий (для тих, хто обожнює мінімалізм), жовтий і червоний (для тих, хто не боїться додавати яскравих барв у своє життя).
Оригінальні закладки підійдуть студентам, які люблять читати та шанують книгу, а також – випускникам (як нагадування про рідний факультет, де провели найкращі роки), і без сумніву – стануть у нагоді майбутнім абітурієнтам (як орієнтир, що вказує шлях до омріяного навчального закладу, факультету та спеціальності).
Ангеліна Кушнір, студентка-видавчиня 4 курсу
Фото – Анни Артюх та Ангеліни Кушнір
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