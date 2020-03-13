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Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО

Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО
Студентки факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки розробили оригінальні паперові закладки із символікою факультету.

Ідея створення авторських паперових закладок належить студентці Анні Артюх, - пише Нівроку.

«На парі з дисципліни “Підготовка і випуск рекламних видань” нам запропонували розробити авторський рекламний проєкт – і в уяві одразу «вималювались» закладки. Я подумала, що це буде і оригінальний практичний виріб, і дієва реклама нашому факультету філології та журналістики, а також – демонстрація наших умінь та навичок із теорії видавничої справи і редагування на практиці. Кожного разу, коли будемо розгортати книгу на потрібній сторінці (а робимо ми це щодня, а подекуди й неодноразово!), будемо бачити яскраву закладку з емблемою факультету і влучною цитатою», - каже дівчина.

До вибору цитат авторки проєкту – студентки-видавчині 4 курсу Анна Артюх, Вікторія Слободян, Ангеліна Кушнір, Олена Решотка і Дарія Михайлова – підійшли з особливою увагою.
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО


Дівчата відшукали вислови, і мотиваційні, і ті, які б стосувалися сфери їхньої діяльності (про книги, роботу редакторів та журналістів тощо), як українських видатних осіб, так і зарубіжних. Довелося перечитати досить багато, перш ніж обрати найкраще: наприклад, «Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку. Книга рятує душу від здерев’яніння» (Т. Шевченко), «Книги – морська глибина! Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить» (І. Франко), «Люди перестають думати, коли перестають читати» (Д. Дідро), «Журналістика – не тільки професія, а й спосіб життя» (А. Москаленко), «Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена» (Вольтер) та інші. З кольорами було простіше: вирішили використати кольори емблеми факультету – білий (для тих, хто обожнює мінімалізм), жовтий і червоний (для тих, хто не боїться додавати яскравих барв у своє життя).
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО

Оригінальні закладки підійдуть студентам, які люблять читати та шанують книгу, а також – випускникам (як нагадування про рідний факультет, де провели найкращі роки), і без сумніву – стануть у нагоді майбутнім абітурієнтам (як орієнтир, що вказує шлях до омріяного навчального закладу, факультету та спеціальності).
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО
Для книголюбів: луцькі студентки розробили оригінальні закладки. ФОТО

Ангеліна Кушнір, студентка-видавчиня 4 курсу

Фото – Анни Артюх та Ангеліни Кушнір

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Теги: Луцьк, СНУ
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