Чи означає підписаний у Мінську документ визнання «ЛДНР»?

Андрій Єрмак розповів про обставини підписання протоколу і домовленості у Мінську щодо спільної групи між Україною і бойовиками.



В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він запевнив, що ніякої легалізації бойовиків, як це перекручує Росія, не відбулося, - пише



Єрмак також підтвердив, що саме його підпис стоїть під документом. Політик наголосив, що він не має юридичної сили і є лише декларацією.



«Хочу підкреслити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО і їх визнання, не існує. Ні про які прямих переговорах мова не йде», – наголосив Єрмак.



Він розповів, що на зустріч в Мінську він поїхав, щоб подивитися як виконуються домовленості щодо мінських угод. Також туди покликали представників Франції, Німеччини і Росії, але через коронавірус зміг приїхати тільки Дмитро Козак – заступник керівника адміністрації Путіна.



За словами глави Офісу Президента, Україна не збирається встановлювати діалог з бойовиками, а лише з тими людьми, які не пов'язані з військовим конфліктом і не брали до рук зброї.



Єрмак також додав, що сьогодні в української влади є плани і бажання створити консультаційну раду з такими особами. У межах роботи цієї платформи громадяни України, які проживають сьогодні на тимчасовій окупованій території Донбасу і на підконтрольній Україні зможуть спілкуватися з питань, узгодженими в пакеті мінських угод. Згідно з його даними, консультаційна рада може бути створена вже 25 березня, якщо до цього пройде зустріч у Мінську і будуть підписані необхідні документи.



Він також вказав на тісний взаємозв'язок між мінськими угодами і санкціями міжнародних партнерів України проти Росії і розповів, що європейські країни та США попередили Україну про ризик скасування санкцій у випадку розірвання мінських домовленостей. В межах цих угод, за словами Єрмака, Україна повинна погодити з представниками окупованих територій документи.



Що відомо про скандальний документ, підписаний у Мінську:



• Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.



• Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.



• Росія, зі свого боку, називає вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".



• Це вже викликало шквал критики серед політиків, які звинувачують нового очільника ОПУ у держзраді. Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.



• Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович навіть звернувся з листом до голови СБУ із вимогою відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Нардеп вважає державною зрадою створення "консультативної ради" спільно з бойовиками з окупованих територій Донбасу і зняття з Росії відповідальності за агресію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник Офісу Президента Українирозповів про обставини підписання протоколу і домовленості у Мінську щодо спільної групи між Україною і бойовиками.В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він запевнив, що ніякої легалізації бойовиків, як це перекручує Росія, не відбулося, - пише Канал24 Єрмак також підтвердив, що саме його підпис стоїть під документом. Політик наголосив, що він не має юридичної сили і є лише декларацією.«Хочу підкреслити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО і їх визнання, не існує. Ні про які прямих переговорах мова не йде», – наголосив Єрмак.Він розповів, що на зустріч в Мінську він поїхав, щоб подивитися як виконуються домовленості щодо мінських угод. Також туди покликали представників Франції, Німеччини і Росії, але через коронавірус зміг приїхати тільки– заступник керівника адміністрації Путіна.За словами глави Офісу Президента, Україна не збирається встановлювати діалог з бойовиками, а лише з тими людьми, які не пов'язані з військовим конфліктом і не брали до рук зброї.Єрмак також додав, що сьогодні в української влади є плани і бажання створити консультаційну раду з такими особами. У межах роботи цієї платформи громадяни України, які проживають сьогодні на тимчасовій окупованій території Донбасу і на підконтрольній Україні зможуть спілкуватися з питань, узгодженими в пакеті мінських угод. Згідно з його даними, консультаційна рада може бути створена вже 25 березня, якщо до цього пройде зустріч у Мінську і будуть підписані необхідні документи.Він також вказав на тісний взаємозв'язок між мінськими угодами і санкціями міжнародних партнерів України проти Росії і розповів, що європейські країни та США попередили Україну про ризик скасування санкцій у випадку розірвання мінських домовленостей. В межах цих угод, за словами Єрмака, Україна повинна погодити з представниками окупованих територій документи.• Зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську відбулася 11 березня. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак. Під час зустрічі сторони підписали документ про створення консультативної ради, у якій братимуть участь представники України і бойовики з окупованих Росією територій Донбасу.• Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. А його запуск відбудеться після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.• Росія, зі свого боку, називає вищезазначену Консультативну раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".• Це вже викликало шквал критики серед політиків, які звинувачують нового очільника ОПУ у держзраді. Мовляв, підписання таких домовленостей фактично легалізовує бойовиків як частину переговорного процесу. Раніше ж протилежною стороною на переговорах була Росія, яка і контролює бойовиків на Донбасі.• Нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович навіть звернувся з листом до голови СБУ із вимогою відкрити кримінальну справу проти глави Офісу Президента Андрія Єрмака і Леоніда Кучми. Нардеп вважає державною зрадою створення "консультативної ради" спільно з бойовиками з окупованих територій Донбасу і зняття з Росії відповідальності за агресію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію