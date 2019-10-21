Яке свято 14 березня та чому сьогодні не можна пити алкоголь: прикмети, заборони, традиції
Сьогодні, 10:55
14 березня в народному календарі відзначають день Преподобної Євдокії. Це ім'я асоціюється з покровительством земної природи і означає пробудження життєвої сили землі. Євдокія відзначалася суворим дотриманням обітниць, за що Господь наділив її даром чудотворення.
Іменини сьогодні святкують: Анна, Антоній, Антоніна, Дарина, Домініка, Євдокія, Нестор, Олександр, Олександра, - пише "24 канал".
Народні прикмети на 14 березня
– Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.
– Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
Що можна робити 14 березня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 14 березня
1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
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Іменини сьогодні святкують: Анна, Антоній, Антоніна, Дарина, Домініка, Євдокія, Нестор, Олександр, Олександра, - пише "24 канал".
Народні прикмети на 14 березня
– Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.
– Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.
– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.
Що можна робити 14 березня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 14 березня
1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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