Яке свято 14 березня та чому сьогодні не можна пити алкоголь: прикмети, заборони, традиції





Іменини сьогодні святкують: Анна, Антоній, Антоніна, Дарина, Домініка, Євдокія, Нестор, Олександр, Олександра, - пише



Народні прикмети на 14 березня



– Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.



– Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.



– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.



Що можна робити 14 березня



1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.



Що не можна робити 14 березня



1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 березня в народному календарі відзначають день Преподобної Євдокії. Це ім'я асоціюється з покровительством земної природи і означає пробудження життєвої сили землі. Євдокія відзначалася суворим дотриманням обітниць, за що Господь наділив її даром чудотворення.Іменини сьогодні святкують: Анна, Антоній, Антоніна, Дарина, Домініка, Євдокія, Нестор, Олександр, Олександра, - пише "24 канал" – Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.– Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

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