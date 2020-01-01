Карантин у Луцьку: чи будуть обмежувати або скасовувати рух тролейбусів і маршруток

Володимир Степанов.



У програмі "Тема дня" на Суспільному. Волинь він пояснив, що такі рішення фіксують відповідними документами, пише



"На сьогодні у нас вже є розпорядження міського голови від 6 березня щодо заходів, яких необхідно вживати ще до настання епідемії. У нас є постанова Кабінету Міністрів від 11 березня, рішення виконавчого комітету від 12 березня, де прописані всі заходи, яких повинні вживати всі перевізники, органи контролю, медичні установи тощо. Тому питання про припинення курсування транспорту не розглядається. У нас немає випадків зараження коронавірусом, були підозри, але вони не підтвердилися, тому весь транспорт курсує у звичайному режимі", – наголосив Степанов.



Проте Володимир Степанов закликав громадян не платити за проїзд готівкою і взагалі утриматися від поїздок.



Нагадаємо, через ймовірну загрозу зараження коронавірусом, грипом та ГРВІ у Луцьку почали дезинфікувати маршрутки та тролейбуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про те, чи є в умовах карантину ймовірність обмеження чи скасування руху від певних перевізників, розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської радиУ програмі "Тема дня" на Суспільному. Волинь він пояснив, що такі рішення фіксують відповідними документами, пише ІА "Конкурент" "На сьогодні у нас вже є розпорядження міського голови від 6 березня щодо заходів, яких необхідно вживати ще до настання епідемії. У нас є постанова Кабінету Міністрів від 11 березня, рішення виконавчого комітету від 12 березня, де прописані всі заходи, яких повинні вживати всі перевізники, органи контролю, медичні установи тощо. Тому питання про припинення курсування транспорту не розглядається. У нас немає випадків зараження коронавірусом, були підозри, але вони не підтвердилися, тому весь транспорт курсує у звичайному режимі", – наголосив Степанов.Проте Володимир Степанов закликав громадян не платити за проїзд готівкою і взагалі утриматися від поїздок.Нагадаємо, через ймовірну загрозу зараженнядезинфікувати маршрутки та тролейбуси.

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