Карантин у Луцьку: чи будуть обмежувати або скасовувати рух тролейбусів і маршруток
Сьогодні, 17:18
Про те, чи є в умовах карантину ймовірність обмеження чи скасування руху від певних перевізників, розповів начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
У програмі "Тема дня" на Суспільному. Волинь він пояснив, що такі рішення фіксують відповідними документами, пише ІА "Конкурент"
"На сьогодні у нас вже є розпорядження міського голови від 6 березня щодо заходів, яких необхідно вживати ще до настання епідемії. У нас є постанова Кабінету Міністрів від 11 березня, рішення виконавчого комітету від 12 березня, де прописані всі заходи, яких повинні вживати всі перевізники, органи контролю, медичні установи тощо. Тому питання про припинення курсування транспорту не розглядається. У нас немає випадків зараження коронавірусом, були підозри, але вони не підтвердилися, тому весь транспорт курсує у звичайному режимі", – наголосив Степанов.
Проте Володимир Степанов закликав громадян не платити за проїзд готівкою і взагалі утриматися від поїздок.
Нагадаємо, через ймовірну загрозу зараження коронавірусом, грипом та ГРВІ у Луцьку почали дезинфікувати маршрутки та тролейбуси.
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У програмі "Тема дня" на Суспільному. Волинь він пояснив, що такі рішення фіксують відповідними документами, пише ІА "Конкурент"
"На сьогодні у нас вже є розпорядження міського голови від 6 березня щодо заходів, яких необхідно вживати ще до настання епідемії. У нас є постанова Кабінету Міністрів від 11 березня, рішення виконавчого комітету від 12 березня, де прописані всі заходи, яких повинні вживати всі перевізники, органи контролю, медичні установи тощо. Тому питання про припинення курсування транспорту не розглядається. У нас немає випадків зараження коронавірусом, були підозри, але вони не підтвердилися, тому весь транспорт курсує у звичайному режимі", – наголосив Степанов.
Проте Володимир Степанов закликав громадян не платити за проїзд готівкою і взагалі утриматися від поїздок.
Нагадаємо, через ймовірну загрозу зараження коронавірусом, грипом та ГРВІ у Луцьку почали дезинфікувати маршрутки та тролейбуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Лікарі Тайваня радять простий засіб від коронавіруса: Процедура не вимагає матеріальних витрат і її можна проводити кожен ранок, навіть в ліжку. Зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на 20 секунд. А подім різко видихніть, опустивши праву руку зверху донизу і голосно промовте фразу: "Та й хрен з ним, з коронавірусом!".
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