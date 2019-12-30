Як працюватиме Шацький районний суд під час карантину





Шацький районний суд продовжує працювати у звичайному режимі, з понеділка по четвер з 9:00 до 18:15, в п’ятницю з 9:00 до 17:00. Щоденна обідня перерва з 13:00 до 14:00, -



Керівництво суду звертається до громадян з проханням утриматись від візитів до установи, якщо є ознаки гострої респіраторної хвороби чи незадовільне самопочуття, а учасникам судових процесів – у разі погіршення стану здоров’я, подати до суду заяву про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі у випадках, передбачених процесуальним законодавством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з 12 березня до 3 квітня 2020 року на усій території держави оголошено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.Шацький районний суд продовжує працювати у звичайному режимі, з понеділка по четвер з 9:00 до 18:15, в п’ятницю з 9:00 до 17:00. Щоденна обідня перерва з 13:00 до 14:00, - пише Район.ШацькКерівництво суду звертається до громадян з проханням утриматись від візитів до установи, якщо є ознаки гострої респіраторної хвороби чи незадовільне самопочуття, а учасникам судових процесів – у разі погіршення стану здоров’я, подати до суду заяву про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі у випадках, передбачених процесуальним законодавством.

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