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Як працюватиме Шацький районний суд під час карантину

Як працюватиме Шацький районний суд під час карантину
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з 12 березня до 3 квітня 2020 року на усій території держави оголошено карантин з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Шацький районний суд продовжує працювати у звичайному режимі, з понеділка по четвер з 9:00 до 18:15, в п’ятницю з 9:00 до 17:00. Щоденна обідня перерва з 13:00 до 14:00, - пише Район.Шацьк

Керівництво суду звертається до громадян з проханням утриматись від візитів до установи, якщо є ознаки гострої респіраторної хвороби чи незадовільне самопочуття, а учасникам судових процесів – у разі погіршення стану здоров’я, подати до суду заяву про відкладення розгляду справи або про розгляд справи без участі у випадках, передбачених процесуальним законодавством.

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Теги: шацьк, суд, графік роботи
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