Як в Україні змінилися ціни на алкоголь
Сьогодні, 04:16
З лютого 2019 по лютий 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.
Про це пише Економічна правда.
Як подорожчав алкоголь:
Пиво — на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л);
Вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л);
Горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку, що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 33,4 грн за пачку, що дорожче на 28,7%.
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Про це пише Економічна правда.
Як подорожчав алкоголь:
Пиво — на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л);
Вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л);
Горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку, що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 33,4 грн за пачку, що дорожче на 28,7%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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