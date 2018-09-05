Як в Україні змінилися ціни на алкоголь





Про це



Як подорожчав алкоголь:



Пиво — на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л);

Вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л);

Горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).



Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку, що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 33,4 грн за пачку, що дорожче на 28,7%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З лютого 2019 по лютий 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.Про це пише Економічна правда.Як подорожчав алкоголь:Пиво — на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л);Вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л);Горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку, що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 33,4 грн за пачку, що дорожче на 28,7%.

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