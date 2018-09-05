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Як в Україні змінилися ціни на алкоголь

Як в Україні змінилися ціни на алкоголь
З лютого 2019 по лютий 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це пише Економічна правда.

Як подорожчав алкоголь:

Пиво — на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л);
Вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л);
Горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку, що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 33,4 грн за пачку, що дорожче на 28,7%.

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Теги: алкоголь, ціна
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