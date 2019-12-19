Євро-2020 можуть перенести на грудень





Влітку дограватимуть національні чемпіонати, -



Цей варіант розглядатимуть через необхідність влітку дограти чемпіонати, які в даний момент припинені через пандемію коронавірусу в Європі.



Крім цього, Євро-2020 також можуть перенести на 2021 рік, а шансів на проведення турніру в раніше заплановані терміни влітку практично немає.



Нагадаємо, через спалах пандемії коронавірусу вже припинені всі топ-чемпіонати Європи, а також Ліга чемпіонів та Ліга Європи. В Україні грають без глядачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відеоконференції УЄФА з 55 асоціаціями-членами обговорюватимуть варіант з перенесенням Євро-2020 на грудень цього року.Влітку дограватимуть національні чемпіонати, - Укрініформ Цей варіант розглядатимуть через необхідність влітку дограти чемпіонати, які в даний момент припинені через пандемію коронавірусу в Європі.Крім цього, Євро-2020 також можуть перенести на 2021 рік, а шансів на проведення турніру в раніше заплановані терміни влітку практично немає.Нагадаємо, через спалах пандемії коронавірусу вже припинені всі топ-чемпіонати Європи, а також Ліга чемпіонів та Ліга Європи. В Україні грають без глядачів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію