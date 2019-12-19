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Євро-2020 можуть перенести на грудень

Євро-2020 можуть перенести на грудень
На відеоконференції УЄФА з 55 асоціаціями-членами обговорюватимуть варіант з перенесенням Євро-2020 на грудень цього року.

Влітку дограватимуть національні чемпіонати, - Укрініформ.

Цей варіант розглядатимуть через необхідність влітку дограти чемпіонати, які в даний момент припинені через пандемію коронавірусу в Європі.

Крім цього, Євро-2020 також можуть перенести на 2021 рік, а шансів на проведення турніру в раніше заплановані терміни влітку практично немає.

Нагадаємо, через спалах пандемії коронавірусу вже припинені всі топ-чемпіонати Європи, а також Ліга чемпіонів та Ліга Європи. В Україні грають без глядачів.

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Теги: Євро-2020, футбол, змагання
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