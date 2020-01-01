Споживання води можуть обмежити
Сьогодні, 19:15
Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.
Для цього у Держводагентства є усі законодавчі підстави, - йдеться на сайті Державного агнтства водних ресурсів.
Так, стаття 45 Водного кодексу України каже, що у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС.
"Разом з тим акцентуємо увагу, що у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців. За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність.
Відповідно цього року на українських річках весняне водопілля буде відсутнє", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Держводагентстві зауважили, що маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.
Разом з тим, учасниками заходу домовилися надавати Українським гідрометцентром до 2 числа кожного місяця інформації щодо настання маловоддя в основних річкових басейнах України. А у разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для цього у Держводагентства є усі законодавчі підстави, - йдеться на сайті Державного агнтства водних ресурсів.
Так, стаття 45 Водного кодексу України каже, що у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС.
"Разом з тим акцентуємо увагу, що у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців. За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність.
Відповідно цього року на українських річках весняне водопілля буде відсутнє", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Держводагентстві зауважили, що маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.
Разом з тим, учасниками заходу домовилися надавати Українським гідрометцентром до 2 числа кожного місяця інформації щодо настання маловоддя в основних річкових басейнах України. А у разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Споживання води можуть обмежити
Сьогодні, 19:15
Україна припинила залізничне сполучення з іншими країнами
Сьогодні, 17:58
Медіа