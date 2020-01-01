Споживання води можуть обмежити

Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води.Для цього у Держводагентства є усі законодавчі підстави, - йдеться на сайті Державного агнтства водних ресурсів.Так, стаття 45 Водного кодексу України каже, що у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС."Разом з тим акцентуємо увагу, що у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців. За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність.Відповідно цього року на українських річках весняне водопілля буде відсутнє", - йдеться у повідомленні.Крім того, у Держводагентстві зауважили, що маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.Разом з тим, учасниками заходу домовилися надавати Українським гідрометцентром до 2 числа кожного місяця інформації щодо настання маловоддя в основних річкових басейнах України. А у разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні.