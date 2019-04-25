У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку
Сьогодні, 21:00
У Луцьку на Бульварі Дружби Народів, 3 вкотре піймали продачиню, що продавала сурогат.
Про це повідомила прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міськради на сторінці у Facebook.
Жінка заплатить черговий штраф у розмірі 3 400 гривень, згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 16 березня 2020 року.
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Про це повідомила прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міськради на сторінці у Facebook.
Жінка заплатить черговий штраф у розмірі 3 400 гривень, згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 16 березня 2020 року.
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