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У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку

У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку
У Луцьку на Бульварі Дружби Народів, 3 вкотре піймали продачиню, що продавала сурогат.

Про це повідомила прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міськради на сторінці у Facebook.

Жінка заплатить черговий штраф у розмірі 3 400 гривень, згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 16 березня 2020 року.

У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку

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Теги: алкоголь, Луцьк, муніципали, сурогат
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