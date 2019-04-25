У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку





Про це



Жінка заплатить черговий штраф у розмірі 3 400 гривень, згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 16 березня 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Бульварі Дружби Народів, 3 вкотре піймали продачиню, що продавала сурогат.Про це повідомила прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міськради на сторінці у Facebook.Жінка заплатить черговий штраф у розмірі 3 400 гривень, згідно постанови Луцького міськрайонного суду від 16 березня 2020 року.

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