Нафта рекордно впала у ціні за останні чотири роки





Про це



Зазначається, що станом на 15.31 за Києвом ціна нафти Brent становила $29,55 за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії.



Водночас ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% до $28,32 за барель.



Експерти пояснюють падіння нафти побоюваннями щодо уповільнення зростання світової економіки, а також падінням попиту разом із зростаючим видобутком сировини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче $30 за барель вперше з лютого 2016 року.Про це повідомляє Depo.ua з посиланням "РБК-Україна".Зазначається, що станом на 15.31 за Києвом ціна нафти Brent становила $29,55 за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії.Водночас ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% до $28,32 за барель.Експерти пояснюють падіння нафти побоюваннями щодо уповільнення зростання світової економіки, а також падінням попиту разом із зростаючим видобутком сировини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію