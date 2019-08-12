Нафта рекордно впала у ціні за останні чотири роки
Сьогодні, 02:09
Ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче $30 за барель вперше з лютого 2016 року.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням "РБК-Україна".
Зазначається, що станом на 15.31 за Києвом ціна нафти Brent становила $29,55 за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії.
Водночас ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% до $28,32 за барель.
Експерти пояснюють падіння нафти побоюваннями щодо уповільнення зростання світової економіки, а також падінням попиту разом із зростаючим видобутком сировини.
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Про це повідомляє Depo.ua з посиланням "РБК-Україна".
Зазначається, що станом на 15.31 за Києвом ціна нафти Brent становила $29,55 за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії.
Водночас ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% до $28,32 за барель.
Експерти пояснюють падіння нафти побоюваннями щодо уповільнення зростання світової економіки, а також падінням попиту разом із зростаючим видобутком сировини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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