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Нафта рекордно впала у ціні за останні чотири роки

Нафта рекордно впала у ціні за останні чотири роки
Ціни на нафту північноморської марки Brent впали нижче $30 за барель вперше з лютого 2016 року.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням "РБК-Україна".

Зазначається, що станом на 15.31 за Києвом ціна нафти Brent становила $29,55 за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії.

Водночас ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 10,75% до $28,32 за барель.

Експерти пояснюють падіння нафти побоюваннями щодо уповільнення зростання світової економіки, а також падінням попиту разом із зростаючим видобутком сировини.

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Теги: нафта, ціна, коронавірус
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