У центрі Луцька зачиняється кафе із піцою «як колись»

На вулиці Лесі Українки зачиняється піцерія "Добра піца".Про це у facebook повідомив фотограф"Піцерія швидкого харчування не витримала конкуренції. Може тому, що без пива і горілки...Дуже шкода, бо таких закладів практично більше немає, де було швидко, смачно і недорого. Таким закладам, напевне, потрібно було знизити податкові навантаження, а так...На жаль..." - написав Чухрай.Нагадаємо, раніше на цьому місці розпочала роботу перша у Луцьку піцерія. Піца із ковбасою коштувала 37 копійок.У вересні 2019 року тут відкрився заклад тернопільської мережі "Добра піца", де піцу з томатним соусом і ковбасою продавали за 16 гривень.