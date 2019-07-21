У центрі Луцька зачиняється кафе із піцою «як колись»
Сьогодні, 09:05
На вулиці Лесі Українки зачиняється піцерія "Добра піца".
Про це у facebook повідомив фотограф Віктор Чухрай.
"Піцерія швидкого харчування не витримала конкуренції. Може тому, що без пива і горілки...Дуже шкода, бо таких закладів практично більше немає, де було швидко, смачно і недорого. Таким закладам, напевне, потрібно було знизити податкові навантаження, а так...На жаль..." - написав Чухрай.
Нагадаємо, раніше на цьому місці розпочала роботу перша у Луцьку піцерія. Піца із ковбасою коштувала 37 копійок.
У вересні 2019 року тут відкрився заклад тернопільської мережі "Добра піца", де піцу з томатним соусом і ковбасою продавали за 16 гривень.
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Про це у facebook повідомив фотограф Віктор Чухрай.
"Піцерія швидкого харчування не витримала конкуренції. Може тому, що без пива і горілки...Дуже шкода, бо таких закладів практично більше немає, де було швидко, смачно і недорого. Таким закладам, напевне, потрібно було знизити податкові навантаження, а так...На жаль..." - написав Чухрай.
Нагадаємо, раніше на цьому місці розпочала роботу перша у Луцьку піцерія. Піца із ковбасою коштувала 37 копійок.
У вересні 2019 року тут відкрився заклад тернопільської мережі "Добра піца", де піцу з томатним соусом і ковбасою продавали за 16 гривень.
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Коментарі 2
Піца в них дуже смачна. Але обслуговування - це жах. Хамовиті і не зацікавленні в продажі. Приходиш до них і таке враження що їм щось винен.
Було там і пиво,і горілка
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