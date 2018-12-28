Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського





Нагадаємо, у ніч на 16 березня



Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.











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