Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського
Сьогодні, 20:40
На Волині суд заарештував 23-річного лучанина, який побив поліцейського.
Нагадаємо, у ніч на 16 березня в приміщенні Луцького відділу поліції під час складання адміністративних протоколів 23-річний житель Луцька наніс тілесні ушкодження співробітнику патрульної поліції, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
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Нагадаємо, у ніч на 16 березня в приміщенні Луцького відділу поліції під час складання адміністративних протоколів 23-річний житель Луцька наніс тілесні ушкодження співробітнику патрульної поліції, - пише ГУНП у Волинській області.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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