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Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського

Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського
На Волині суд заарештував 23-річного лучанина, який побив поліцейського.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в приміщенні Луцького відділу поліції під час складання адміністративних протоколів 23-річний житель Луцька наніс тілесні ушкодження співробітнику патрульної поліції, - пише ГУНП у Волинській області.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування триває.





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Теги: побиття, поліція, Луцьк
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