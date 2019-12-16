«Волиньгаз» ввів карантин на підприємстві та переходить в онлайн-режим
Сьогодні, 14:41
«Волиньгаз» тимчасово обмежив роботу Центрів обслуговування клієнтів.
Про це інформує пресслужба "Волиньгазу".
"Ми розуміємо, що всі клієнти стикнулись з певними обмеженнями. Як соціально відповідальний бізнес, компанія ввела мораторій на відключення споживачів від газопостачання, окрім випадків несанкціонованого втручання", - йдеться у повідомлені.
Волинянам нагадують, що передати показання, оплатити за доставку та газ, а також вирішити інші газові питання можна за допомогою онлайн-сервісів:
– особистий кабінет на сайті 104.ua
– мобільний додаток 104Mobile для Android
– мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
– чат-бот «7104ua» у Viber
–SMS на номер 7104.
– контакт-центр: +38 (067) 33 39 104, (0332) 280 104
Зазначається, що всі бригади аварійно-диспетчерської служби працюють в надзвичайному режимі - як медична служба та служба порятунку. Бригади чергують цілодобово і оперативно виїжджають на виклики та локалізовують аварійні ситуації, здійснюють оперативні ремонти. А за телефоном 104 цілодобово приймаються дзвінки.
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Про це інформує пресслужба "Волиньгазу".
"Ми розуміємо, що всі клієнти стикнулись з певними обмеженнями. Як соціально відповідальний бізнес, компанія ввела мораторій на відключення споживачів від газопостачання, окрім випадків несанкціонованого втручання", - йдеться у повідомлені.
Волинянам нагадують, що передати показання, оплатити за доставку та газ, а також вирішити інші газові питання можна за допомогою онлайн-сервісів:
– особистий кабінет на сайті 104.ua
– мобільний додаток 104Mobile для Android
– мобільний додаток 104Mobile Light для iPhone
– чат-бот «7104ua» у Viber
–SMS на номер 7104.
– контакт-центр: +38 (067) 33 39 104, (0332) 280 104
Зазначається, що всі бригади аварійно-диспетчерської служби працюють в надзвичайному режимі - як медична служба та служба порятунку. Бригади чергують цілодобово і оперативно виїжджають на виклики та локалізовують аварійні ситуації, здійснюють оперативні ремонти. А за телефоном 104 цілодобово приймаються дзвінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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