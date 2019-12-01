Хороше добриво: Гнідавський цукровий завод щодня продає 300 тонн відходів

Гнідавський цукровий завод продає підприємствам області мелясну барду, яка є органічним добривом для підживлення грунтів.Про це йдеться на сайті підприємства.Спеціалісти переконують, що 10 тонн мелясної барди можуть замінити чотири мішки селітри, а беручи до уваги сьогоднішні ціни на добрива – це дуже вигідна пропозиція, тим більше, що мелясна барда є органічним добривом.Щодня Гнідавський цукровий завод реалізовує понад 300 тонн барди для сільськогосподарських підприємств Волині та сусідніх областей.Сьогодні мелясна барда пройшла всі необхідні експертизи вітчизняних та закордонних лабораторій, оцінивши вміст мінеральних добрив провідні спеціалісти рекомендували використовувати цей продукт для підживлення сільгоспземель. Проект із реалізації був успішно втілений Гнідавським цукровим заводом: укладені відповідні договори на безперебійне постачання сільськогосподарським підприємствам таким як: «Злагода», «Мікробіопром», «Русь», «СБЕ Україна Рівне», «Баїв-Україна», «Хавест-Агро».На підприємстві запевняють, що мелясну барду можна вносити під всі види культур у відповідності до методичних рекомендацій. Вже цього року органічне добриво засвідчить свою результативність від кількості та якості врожаю.Мелясна барда – це залишок від переробки цукрових буряків. Сільгосппідприємства використовують це органічне добриво для підживлення ґрунтів.