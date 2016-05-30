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У Луцьку вкотре шукають перевізників на 4 маршрути

У Луцьку вкотре шукають перевізників на 4 маршрути
У Луцьку повторно оголосили конкурс на перевезення пасажирів на міських маршрутах № 7, 14, 32, 35.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

«Станом на сьогодні ці маршрути – найменш фінансово привабливі», - відзначив член виконкому Михайло Щур. Тож він поцікавився, чому, наприклад, маршрут №14 не об’єднати одним лотом із прибутковим.

«У нас був 14 маршрут разом із 19-м. Ви знаєте, що 19-й припинив діяльність. Зараз об’єднати маршрут №14 з якимось прибутковим немає змоги, але така робота ведеться», - повідомив начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов.

Утім, за словами посадовця, лише за допомогою е-квитка можна буде судити про збитковість чи прибутковість маршрутів. Від початку введення АСОП у місті визначили, що пасажиропотік значно більший, аніж говорили перевізники.

До проведення конкурсу та затвердження результатів перевізником на цих маршрутах буде ТОВ «Фавоній плюс».

Заммера Григорій Недопад додав, що у програмі підтримки електротранспорту закладуть можливість відшкодування перевезень на збиткових маршрутах за рахунок міського бюджету.

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Теги: перевізники, луцькі маршрутки, конкурс
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