У Луцьку вкотре шукають перевізників на 4 маршрути

У Луцьку повторно оголосили конкурс на перевезення пасажирів на міських маршрутах № 7, 14, 32, 35.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.«Станом на сьогодні ці маршрути – найменш фінансово привабливі», - відзначив член виконкому. Тож він поцікавився, чому, наприклад, маршрут №14 не об’єднати одним лотом із прибутковим.«У нас був 14 маршрут разом із 19-м. Ви знаєте, що 19-й припинив діяльність. Зараз об’єднати маршрут №14 з якимось прибутковим немає змоги, але така робота ведеться», - повідомив начальник управління транспорту і зв’язкуУтім, за словами посадовця, лише за допомогою е-квитка можна буде судити про збитковість чи прибутковість маршрутів. Від початку введення АСОП у місті визначили, що пасажиропотік значно більший, аніж говорили перевізники.До проведення конкурсу та затвердження результатів перевізником на цих маршрутах буде ТОВ «Фавоній плюс».Заммерадодав, що у програмі підтримки електротранспорту закладуть можливість відшкодування перевезень на збиткових маршрутах за рахунок міського бюджету.