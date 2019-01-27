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Футбольний клуб «Волинь» – на карантині

Футбольний клуб «Волинь» – на карантині
Карантинні умови не оминули і футбольний клуб «Волинь». Зокрема, гравці, персонал та тренерський штаб основної команди попередньо не тренуватимуться до 3 квітня.

Про це йдеться на сторінці FC Volyn Lutsk у facebook.

Так, виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.


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Теги: футбол, Волинь, команда
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