Футбольний клуб «Волинь» – на карантині

Карантинні умови не оминули і футбольний клуб «Волинь». Зокрема, гравці, персонал та тренерський штаб основної команди попередньо не тренуватимуться до 3 квітня.Про це йдеться на сторінці FC Volyn Lutsk у facebook.Так, виконком УАФ прийняв рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня 2020 року призупинити проведення всіх змагань УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях, усіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня.