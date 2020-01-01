Від коронавірусу одужала 103-річна жінка
Сьогодні, 01:03
В іранському місті Сімнані заразилася коронавірусом та одужала 103-річна жінка.
Про це повідомляє Укрінформ.
«103-річна жінка, яка протягом тижня лікувалась у лікарні в Сімнані через зараження коронавірусом, повністю одужала та була виписана», - повідомив ректор університету медичних наук в Сімнані Невід Данаї.
Таким чином 103-річна іранка стала найстаршою в світі людиною та другою в світі, старшою 100 років, яка вилікувалася.
Раніше в китайському Ухані одужав 100-річний пацієнт, в іранському місті Бем одужав 91-річний чоловік.
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Про це повідомляє Укрінформ.
«103-річна жінка, яка протягом тижня лікувалась у лікарні в Сімнані через зараження коронавірусом, повністю одужала та була виписана», - повідомив ректор університету медичних наук в Сімнані Невід Данаї.
Таким чином 103-річна іранка стала найстаршою в світі людиною та другою в світі, старшою 100 років, яка вилікувалася.
Раніше в китайському Ухані одужав 100-річний пацієнт, в іранському місті Бем одужав 91-річний чоловік.
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