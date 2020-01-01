Від коронавірусу одужала 103-річна жінка





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«103-річна жінка, яка протягом тижня лікувалась у лікарні в Сімнані через зараження коронавірусом, повністю одужала та була виписана», - повідомив ректор університету медичних наук в Сімнані Невід Данаї.



Таким чином 103-річна іранка стала найстаршою в світі людиною та другою в світі, старшою 100 років, яка вилікувалася.



Раніше в китайському Ухані одужав 100-річний пацієнт, в іранському місті Бем одужав 91-річний чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В іранському місті Сімнані заразилася коронавірусом та одужала 103-річна жінка.Про це повідомляє Укрінформ.«103-річна жінка, яка протягом тижня лікувалась у лікарні в Сімнані через зараження коронавірусом, повністю одужала та була виписана», - повідомив ректор університету медичних наук в Сімнані Невід Данаї.Таким чином 103-річна іранка стала найстаршою в світі людиною та другою в світі, старшою 100 років, яка вилікувалася.Раніше в китайському Ухані одужав 100-річний пацієнт, в іранському місті Бем одужав 91-річний чоловік.

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