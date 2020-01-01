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На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО

На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО
Протягом 17-18 березня державні інспектори Волинського рибпатруля здійснили рейди водоймами Ратнівського та Старовижівського районів.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохороного патруля.

Так, 17 березня озері Волянське Ратнівського району на території Залухівського гідрологічного заказника затримали чоловіка, який з дерев’яного човна ловив рибу забороненим знаряддям – однією риболовецькою сіткою.

Згодом на озері Оріхове, поблизу села Межисить Ратнівського району, викрили аналогічні порушення. Троє громадян за допомогою риболовецьких сіток намагалися ловити рибу. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони порушники не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На осіб оформили адмінпротоколи за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районного суду. Чотири риболовецькі сітки вилучи.

Наступного дня близько 2 ночі під час обстеження озера Синове, поблизу села Синове Старовижівського району, викрили четверо громадян. Порушники ловили рибу забороненими колючими знаряддями лову, не передбаченими Правилами рибальства – чотирма «острогами».

На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО
На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО
На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО
На Волині посеред ночі затримали чотирьох браконьєрів, які ловили рибу «острогами». ФОТО

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Теги: рибпатруль, рейди, браконьєри
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