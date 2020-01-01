Луцьк отримав майже 17 мільйонів на зарплату вчителям
Сьогодні, 18:39
Луцьк отримав субвенцію з обласного бюджету на зарплату освітянам.
Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час позачергової сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що Луцьк отримав 16,7 мільйона гривень із обласного бюджету на зарплати вчителям.
Ще 100 тисяч спрямувала місту Гіркополонківська сільрада на навчання дітей у дошкільних закладах.
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Про це йшлося у четвер, 19 березня, під час позачергової сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що Луцьк отримав 16,7 мільйона гривень із обласного бюджету на зарплати вчителям.
Ще 100 тисяч спрямувала місту Гіркополонківська сільрада на навчання дітей у дошкільних закладах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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