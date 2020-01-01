Волиньрада виділила 60 мільйонів обласній лікарні через загрозу коронавірусу

Депутати Волинської обласної ради прийняли зміни до бюджету, у яких зокрема – виділення 60 мільйонів на потреби обласної клінічної лікарні, яку в області визначили основним медичним закладом, що рятуватиме хворих з коронавірусом.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 20 березня, під час позачергової сесії.Аби мати можливість максимально акумулювати кошти на потреби медицини, депутати зняти фінансування з деяких галузей. Зокрема, за пропозицією бюджетної комісії зняли 8 мільйонів з галузі освіти, які планували використати на заходи, пів мільйона – з галузі культури, 2,6 мільйона – за галузі спорту.Тож, 4 млн 600 тис. спрямують на проєкт «Безпечне місто», 60 млн грн на обласну клінічну лікарню, 500 тис. грн на центр екстреної медичної допомоги та 500 тис. грн на довезення медиків на роботу.Директор департаменту фінансів Волинської ОДАзауважив, що із цієї суми 30 мільйонів – на капітальні видатки, ще 30 – на поточні.