Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.328, а продаж – 28.406.
Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 30.534.
Курс російського рубля: купівля – 0,309, продаж – 0,370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.963, продаж – 6.861.
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Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 30.534.
Курс російського рубля: купівля – 0,309, продаж – 0,370.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.963, продаж – 6.861.
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