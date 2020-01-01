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Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня

Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.328, а продаж – 28.406.

Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 30.534.

Курс російського рубля: купівля – 0,309, продаж – 0,370.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.963, продаж – 6.861.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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