Долар і євро падають в ціні: курс валют у Луцьку на 21 березня





Євро при купівлі становить – 29.078, продажу – 30.534.



Курс російського рубля: купівля – 0,309, продаж – 0,370.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.963, продаж – 6.861.



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