У Володимирі-Волинському затримали шахрая





Про це БУГу



Встановлено, що 16-го березня, близько 14:00 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою взяв мобільний телефон заявника ‎Xiaomi Redmi 7 чорного кольору та до дати подання заяви не повернув.



Сума завданих матеріальних збитків становила 3900 гривень.



В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальний злочин вчинив не працюючий 30-річний житель Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го березня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий житель із заявою про шахрайство. В хлопця взяли телефон, проте обманули та не повернули.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Встановлено, що 16-го березня, близько 14:00 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою взяв мобільний телефон заявника ‎Xiaomi Redmi 7 чорного кольору та до дати подання заяви не повернув.Сума завданих матеріальних збитків становила 3900 гривень.В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальний злочин вчинив не працюючий 30-річний житель Володимира-Волинського.

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