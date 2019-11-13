У Володимирі-Волинському затримали шахрая
Сьогодні, 09:13
20-го березня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий житель із заявою про шахрайство. В хлопця взяли телефон, проте обманули та не повернули.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Встановлено, що 16-го березня, близько 14:00 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою взяв мобільний телефон заявника Xiaomi Redmi 7 чорного кольору та до дати подання заяви не повернув.
Сума завданих матеріальних збитків становила 3900 гривень.
В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальний злочин вчинив не працюючий 30-річний житель Володимира-Волинського.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Встановлено, що 16-го березня, близько 14:00 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою взяв мобільний телефон заявника Xiaomi Redmi 7 чорного кольору та до дати подання заяви не повернув.
Сума завданих матеріальних збитків становила 3900 гривень.
В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальний злочин вчинив не працюючий 30-річний житель Володимира-Волинського.
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