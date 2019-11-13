вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському затримали шахрая

У Володимирі-Волинському затримали шахрая
20-го березня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 18-річний місцевий житель із заявою про шахрайство. В хлопця взяли телефон, проте обманули та не повернули.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Встановлено, що 16-го березня, близько 14:00 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою взяв мобільний телефон заявника ‎Xiaomi Redmi 7 чорного кольору та до дати подання заяви не повернув.

Сума завданих матеріальних збитків становила 3900 гривень.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що кримінальний злочин вчинив не працюючий 30-річний житель Володимира-Волинського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: телефон, грабіж, володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи запровадять на Волині надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 09:46
У Володимирі-Волинському затримали шахрая
Сьогодні, 09:13
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 08:28
Волинянка відсвяткувала 104 День народження
Сьогодні, 07:19
У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей
Сьогодні, 06:13
Схожі новини
У волинянки вкрали з хати телевізор У волинянки вкрали з хати телевізор
17 березень, 05:12
Засудили волинянина, який на Різдво обікрав жінку Засудили волинянина, який на Різдво обікрав жінку
11 лютий, 21:38
На Волині злодій викрав з будинку алкоголь На Волині злодій викрав з будинку алкоголь
13 листопад, 2019, 12:45
На Волині пограбували 74-річного чоловіка На Волині пограбували 74-річного чоловіка
10 жовтень, 2018, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи запровадять на Волині надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 09:46
 0
У Володимирі-Волинському затримали шахрая
Сьогодні, 09:13
 0
Як ремонтують дорогу з Шацька на Світязь за 11 мільйонів. ФОТО
Сьогодні, 08:28
 0
Волинянка відсвяткувала 104 День народження
Сьогодні, 07:19
 0
У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей
Сьогодні, 06:13
 0
Медіа
відео
1/8