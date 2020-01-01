На Волині волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого Героя, якого виховує бабуся
Сьогодні, 10:02
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
23 березня свій 12-ий день народження святкує Максим Кравчук. Він є сином захисника України Кравчука Андрія Олександровича, котрий влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО у складі 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади і пройшов бойове хрещення з окупантами під Дебальцево та Ольховаткою Донецької області. Взимку 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію і після лікування, ставши інструктором, навчав молодих бійців на полігоні, передаючи свій військовий досвід. Проте, на жаль, 25 травня 2015 року Андрій Олександрович у віці 32 роки раптово помер у своїй частині від гострої серцевої недостатності. Без батька залишилось четверо дітей, котрих опікуном є бабуся.
Найбільшим захопленням хлопця є футбол. Він залюбки відвідує гурток з цього заняття, віддається цій грі повністю та вже зараз є найкращим воротарем місцевої команди. Максим хотів би особисто познайомитися з багатьма відомими гравцями українського футболу. А у майбутньому мріє стати й сам великим футболістом та підкорювати найбільші стадіони Європи.
Беззаперечним авторитетом для себе у житті Максим бачить своїх бабусю та дідуся, а також вчителя і старшу сестричку Настю. З них і переймає модель поведінки, учиться, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації. З теплом відгукується хлопець про волонтерів, що допомагають йому та його братику Дмитрику, сестричкам Ані та Насті.
Завдяки волонтерам юнаку пощастило побувати у кількох літніх таборах та за кордоном у Данії.
Бабуся, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно. Тому буде вдячна будь-якій підтримці.
Зробити сюрприз Максиму може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7427 0383 1440 Малоух Людмила Вікторівна (бабуся опікун)
Інформація для благодійників: Максим Кравчук- 12
років (23.03.2008) Ківерцівський р-н. Зріст: 158; Розмір взуття: 38-39.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
23 березня свій 12-ий день народження святкує Максим Кравчук. Він є сином захисника України Кравчука Андрія Олександровича, котрий влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО у складі 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади і пройшов бойове хрещення з окупантами під Дебальцево та Ольховаткою Донецької області. Взимку 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію і після лікування, ставши інструктором, навчав молодих бійців на полігоні, передаючи свій військовий досвід. Проте, на жаль, 25 травня 2015 року Андрій Олександрович у віці 32 роки раптово помер у своїй частині від гострої серцевої недостатності. Без батька залишилось четверо дітей, котрих опікуном є бабуся.
Найбільшим захопленням хлопця є футбол. Він залюбки відвідує гурток з цього заняття, віддається цій грі повністю та вже зараз є найкращим воротарем місцевої команди. Максим хотів би особисто познайомитися з багатьма відомими гравцями українського футболу. А у майбутньому мріє стати й сам великим футболістом та підкорювати найбільші стадіони Європи.
Беззаперечним авторитетом для себе у житті Максим бачить своїх бабусю та дідуся, а також вчителя і старшу сестричку Настю. З них і переймає модель поведінки, учиться, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації. З теплом відгукується хлопець про волонтерів, що допомагають йому та його братику Дмитрику, сестричкам Ані та Насті.
Завдяки волонтерам юнаку пощастило побувати у кількох літніх таборах та за кордоном у Данії.
Бабуся, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно. Тому буде вдячна будь-якій підтримці.
Зробити сюрприз Максиму може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7427 0383 1440 Малоух Людмила Вікторівна (бабуся опікун)
Інформація для благодійників: Максим Кравчук- 12
років (23.03.2008) Ківерцівський р-н. Зріст: 158; Розмір взуття: 38-39.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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