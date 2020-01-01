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На Волині волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого Героя, якого виховує бабуся

На Волині волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого Героя, якого виховує бабуся
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

23 березня свій 12-ий день народження святкує Максим Кравчук. Він є сином захисника України Кравчука Андрія Олександровича, котрий влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО у складі 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади і пройшов бойове хрещення з окупантами під Дебальцево та Ольховаткою Донецької області. Взимку 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію і після лікування, ставши інструктором, навчав молодих бійців на полігоні, передаючи свій військовий досвід. Проте, на жаль, 25 травня 2015 року Андрій Олександрович у віці 32 роки раптово помер у своїй частині від гострої серцевої недостатності. Без батька залишилось четверо дітей, котрих опікуном є бабуся.

Найбільшим захопленням хлопця є футбол. Він залюбки відвідує гурток з цього заняття, віддається цій грі повністю та вже зараз є найкращим воротарем місцевої команди. Максим хотів би особисто познайомитися з багатьма відомими гравцями українського футболу. А у майбутньому мріє стати й сам великим футболістом та підкорювати найбільші стадіони Європи.

Беззаперечним авторитетом для себе у житті Максим бачить своїх бабусю та дідуся, а також вчителя і старшу сестричку Настю. З них і переймає модель поведінки, учиться, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації. З теплом відгукується хлопець про волонтерів, що допомагають йому та його братику Дмитрику, сестричкам Ані та Насті.

Завдяки волонтерам юнаку пощастило побувати у кількох літніх таборах та за кордоном у Данії.

Бабуся, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми загиблого Героя, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно. Тому буде вдячна будь-якій підтримці.

Зробити сюрприз Максиму може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7427 0383 1440 Малоух Людмила Вікторівна (бабуся опікун)

Інформація для благодійників: Максим Кравчук- 12
років (23.03.2008) Ківерцівський р-н. Зріст: 158; Розмір взуття: 38-39.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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