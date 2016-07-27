У селі на Волині двоє хлопців обікрали склад

У Іваничівському районі поліція викрила осіб, які скоїли крадіжку із складського приміщення.Про це правоохоронці району повідомили на сторінці у фейсбуці.Інформують, що шляхом пошкодження стіни у складському приміщенні в селі Бужанка зловмисники скоїли крадіжку електроінструментів. Крадіями виявилися 20 річний та 24 річний жителі Іваничівського району. Внаслідок крадіжки потерпілий зазнав матеріальної шкоди на суму близько 5000 гривень.За скоєння крадіжки зловмисникам загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі. Обом громадянам слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочину передбаченого ст.185 ч.3 Кримінального Кодексу України «Крадіжка», санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Тривають слідчі дії.