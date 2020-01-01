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У закарпатців, які були у райлікарні на Волині, не підтвердили коронавірус

У закарпатців, які були у райлікарні на Волині, не підтвердили коронавірус
У п’яти людей, яких нещодавно зупинили в пункті пропоску «Дольськ» та госпіталізували до Любешівської центральної районної лікарні, результати аналізів не показали наявність коронавірусу.

Про це редакції газети "Нове життя" повідомив директор КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдан Іванів.

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Наразі ж у інфекційному відділенні лікарні перебуває житель Любешева, котрий днями повернувся із Польщі. Він самостійно звернувся до лікарів, оскільки має підвищену температуру тіла та біль у горлі.

Однак, як зазначив Богдан Іванів, підозри на коронавірус немає.

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Теги: підозра, коронавірус, чоловіки, Закарпаття, Любешів
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