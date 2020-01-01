У закарпатців, які були у райлікарні на Волині, не підтвердили коронавірус
Сьогодні, 11:11
У п’яти людей, яких нещодавно зупинили в пункті пропоску «Дольськ» та госпіталізували до Любешівської центральної районної лікарні, результати аналізів не показали наявність коронавірусу.
Про це редакції газети "Нове життя" повідомив директор КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдан Іванів.
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Наразі ж у інфекційному відділенні лікарні перебуває житель Любешева, котрий днями повернувся із Польщі. Він самостійно звернувся до лікарів, оскільки має підвищену температуру тіла та біль у горлі.
Однак, як зазначив Богдан Іванів, підозри на коронавірус немає.
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Про це редакції газети "Нове життя" повідомив директор КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдан Іванів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині чоловіки з підозрою на коронавірус намагалися втекти з лікарні
Наразі ж у інфекційному відділенні лікарні перебуває житель Любешева, котрий днями повернувся із Польщі. Він самостійно звернувся до лікарів, оскільки має підвищену температуру тіла та біль у горлі.
Однак, як зазначив Богдан Іванів, підозри на коронавірус немає.
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