вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли

Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли
Олімпійські ігри-2020 в Токіо офіційно перенесли на більш пізній термін у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК, - пише УНІАН.

Олімпіада не відбудеться у 2020 році. Вона перенесена на невизначений термін, але важливою умовою є те, що ігри повинні бути проведені не пізніше літа 2021 року.

Таке рішення було прийнято в ході наради за участю прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, голови оргкомітету Ігор Есіро Морі, президента МОК Томаса Баха та інших високопоставлених чиновників.

Глава МОК підтримав пропозицію японської сторони щодо перенесення Ігор.

"У нинішніх обставинах і на основі інформації, наданої сьогодні ВООЗ, президент МОК і прем'єр-міністр Японії прийшли до висновку, що Олімпіада в Токіо повинна бути перенесена на іншу дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року, з метою захисту здоров'я спортсменів, всіх учасників Олімпійських ігор та міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

Олімпіади-2020 повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олімпійські ігри, перенесення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинських шахтарів відправили у вимушені відпустки
Сьогодні, 17:20
Де придбати стильне та якісне дитяче взуття, не виходячи з дому*
Сьогодні, 17:00
Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли
Сьогодні, 16:57
У Володимирі чоловік самовільно втрутився в систему опалення і ледь не отруїв цілий будинок
Сьогодні, 16:42
У селищі на Волині в аптеках продають браковані маски. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус Євро-2020 офіційно перенесли на нову дату через коронавірус
17 березень, 17:02
У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс У Луцьку через коронавірус перенесли міжнародний конкурс
06 березень, 17:03
Відкриття стриптиз-клубу у Луцьку перенесли Відкриття стриптиз-клубу у Луцьку перенесли
20 лютий, 12:09
У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку
30 січень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили продавчиню, яка торгувала алкоголем у нічний час
Сьогодні, 18:16
 0
На Волині судитимуть 18-річного хлопця, в авто якого знайшли бурштин
Сьогодні, 18:06
 0
Лучанка самостійно пошила захисні маски і передала їх безкоштовно для медиків
Сьогодні, 17:40
 0
24 медзаклади на Волині отримують експрес-тести на виявлення коронавірусу
Сьогодні, 17:30
 0
Волинських шахтарів відправили у вимушені відпустки
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8