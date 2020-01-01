Олімпійські ігри-2020 офіційно перенесли





Про це повідомляє офіційний сайт МОК, - пише



Олімпіада не відбудеться у 2020 році. Вона перенесена на невизначений термін, але важливою умовою є те, що ігри повинні бути проведені не пізніше літа 2021 року.



Таке рішення було прийнято в ході наради за участю прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, голови оргкомітету Ігор Есіро Морі, президента МОК Томаса Баха та інших високопоставлених чиновників.



Глава МОК підтримав пропозицію японської сторони щодо перенесення Ігор.



"У нинішніх обставинах і на основі інформації, наданої сьогодні ВООЗ, президент МОК і прем'єр-міністр Японії прийшли до висновку, що Олімпіада в Токіо повинна бути перенесена на іншу дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року, з метою захисту здоров'я спортсменів, всіх учасників Олімпійських ігор та міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.



Олімпіади-2020 повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олімпійські ігри-2020 в Токіо офіційно перенесли на більш пізній термін у зв'язку з пандемією коронавіруса.Про це повідомляє офіційний сайт МОК, - пише УНІАН. Олімпіада не відбудеться у 2020 році. Вона перенесена на невизначений термін, але важливою умовою є те, що ігри повинні бути проведені не пізніше літа 2021 року.Таке рішення було прийнято в ході наради за участю прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, голови оргкомітету Ігор Есіро Морі, президента МОК Томаса Баха та інших високопоставлених чиновників.Глава МОК підтримав пропозицію японської сторони щодо перенесення Ігор."У нинішніх обставинах і на основі інформації, наданої сьогодні ВООЗ, президент МОК і прем'єр-міністр Японії прийшли до висновку, що Олімпіада в Токіо повинна бути перенесена на іншу дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року, з метою захисту здоров'я спортсменів, всіх учасників Олімпійських ігор та міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.Олімпіади-2020 повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня.

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