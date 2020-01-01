Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вiтер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 3-8° тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність та без опадiв. Вiтер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8º морозу, вдень 5-7° тепла.

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