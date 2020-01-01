Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 березня
Сьогодні, 20:07
У Волинській області у середу очікується мінлива хмарність, без опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність та без опадiв. Вiтер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8º морозу, вдень 5-7° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність та без опадiв. Вiтер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8º морозу, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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