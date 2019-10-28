Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку





Про це повідомляє «Володимир-Волинськтеплоенерго», -



Жителі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Гагаріна, 1 скаржились на «зелену» воду з системи холодного водопостачання.



Така ситуація склалась через мешканця цього будинку, який самовільно втрутився у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення.



У квартирі несанкціоновано використовували воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб. Це і призвело до змішування технічної води з холодною водою у цілому будинку.



Втручання було здійснено шляхом вварювання металевої труби в загально будинкову систему опалення. Спосіб втручання сприяв змішуванню технічної води (підфарбована певними реагентами, що надають «зелений» колір) з питним холодним водопостачанням.



Це втручання і споживання такої води, може привести до непердбачуваних наслідків, а саме: розладу шлунково-кишечного тракту, отруєння.



Також подібну ситуацію виявили у будинку по вулиці Олега Ольжича, 2. Наголошують, якщо і надалі триватиме самовільне втручання в систему опалення, то КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» буде вимушене відключити будинок від опалення.



Також наголошують,що КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» не несе відповідальності за те, що мешканці будинків самовільно втручаються у внутрішньобудинкову системи.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Володимира-Волинського самовільно втрутився у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення.Про це повідомляє «Володимир-Волинськтеплоенерго», - пише Волинь Online.Жителі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Гагаріна, 1 скаржились на «зелену» воду з системи холодного водопостачання.Така ситуація склалась через мешканця цього будинку, який самовільно втрутився у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення.У квартирі несанкціоновано використовували воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб. Це і призвело до змішування технічної води з холодною водою у цілому будинку.Втручання було здійснено шляхом вварювання металевої труби в загально будинкову систему опалення. Спосіб втручання сприяв змішуванню технічної води (підфарбована певними реагентами, що надають «зелений» колір) з питним холодним водопостачанням.Це втручання і споживання такої води, може привести до непердбачуваних наслідків, а саме: розладу шлунково-кишечного тракту, отруєння.Також подібну ситуацію виявили у будинку по вулиці Олега Ольжича, 2. Наголошують, якщо і надалі триватиме самовільне втручання в систему опалення, то КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» буде вимушене відключити будинок від опалення.Також наголошують,що КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» не несе відповідальності за те, що мешканці будинків самовільно втручаються у внутрішньобудинкову системи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію