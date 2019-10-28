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Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку

Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку
Житель Володимира-Волинського самовільно втрутився у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення.

Про це повідомляє «Володимир-Волинськтеплоенерго», - пише Волинь Online.

Жителі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Гагаріна, 1 скаржились на «зелену» воду з системи холодного водопостачання.

Така ситуація склалась через мешканця цього будинку, який самовільно втрутився у внутрішньобудинкову систему централізованого опалення.

У квартирі несанкціоновано використовували воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб. Це і призвело до змішування технічної води з холодною водою у цілому будинку.

Втручання було здійснено шляхом вварювання металевої труби в загально будинкову систему опалення. Спосіб втручання сприяв змішуванню технічної води (підфарбована певними реагентами, що надають «зелений» колір) з питним холодним водопостачанням.

Це втручання і споживання такої води, може привести до непердбачуваних наслідків, а саме: розладу шлунково-кишечного тракту, отруєння.

Також подібну ситуацію виявили у будинку по вулиці Олега Ольжича, 2. Наголошують, якщо і надалі триватиме самовільне втручання в систему опалення, то КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» буде вимушене відключити будинок від опалення.

Також наголошують,що КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» не несе відповідальності за те, що мешканці будинків самовільно втручаються у внутрішньобудинкову системи.

Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку


Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку



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Теги: володимир, опалення, труби
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