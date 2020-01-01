Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт
Сьогодні, 17:20
У Володимирі-Волинську від завтра, 26 березня, призупиняють повністю рух громадського транспорту через запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації.
Про це повідомив на сторінці у facebook перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
"У зв’язку із введенням у країні надзвичайної ситуації й посиленням карантинних заходів, від завтра у місті повністю припинить рух громадський транспорт", - написав посадовець.
Він відзначив, підвезення медичного персоналу здійснюватиметься найнятими перевізниками, відповідно до розроблених маршрутів.
Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення про ведення на всій території України режиму надзвичайної ситуації.
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Про це повідомив на сторінці у facebook перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.
"У зв’язку із введенням у країні надзвичайної ситуації й посиленням карантинних заходів, від завтра у місті повністю припинить рух громадський транспорт", - написав посадовець.
Він відзначив, підвезення медичного персоналу здійснюватиметься найнятими перевізниками, відповідно до розроблених маршрутів.
Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення про ведення на всій території України режиму надзвичайної ситуації.
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