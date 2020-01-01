вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт

Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт
У Володимирі-Волинську від завтра, 26 березня, призупиняють повністю рух громадського транспорту через запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації.

Про це повідомив на сторінці у facebook перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук.

"У зв’язку із введенням у країні надзвичайної ситуації й посиленням карантинних заходів, від завтра у місті повністю припинить рух громадський транспорт", - написав посадовець.

Він відзначив, підвезення медичного персоналу здійснюватиметься найнятими перевізниками, відповідно до розроблених маршрутів.

Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення про ведення на всій території України режиму надзвичайної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, громадський транспорт, карантинні заходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди
Сьогодні, 17:50
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Сьогодні, 17:40
Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт
Сьогодні, 17:20
Пошуки роботи, ТОП вакансій та виплати безробітним: як служба зайнятості на Волині працює в умовах карантину
Сьогодні, 17:18
У Луцьку в аварії зіткнулись 4 автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
24 березень, 13:00
Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста
Сьогодні, 13:44
Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку Ледь не отруїв сусідів: волинянин самовільно втрутився у систему опалення будинку
Сьогодні, 07:19
У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону У Володимирі перевіряли громадян, які повернулися з-за кордону
24 березень, 21:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які храми на Волині вестимуть онлайн-богослужіння
Сьогодні, 18:42
 0
На Волині Центри обслуговування платників зупиняють прийом громадян
Сьогодні, 18:25
 0
Волинянин, який служить в армії, зворушливо привітав свою маму із днем народження
Сьогодні, 18:05
 0
В Україну прийшов антициклон: синоптик розповіла про стрімкі зміни погоди
Сьогодні, 17:50
 0
Викрили волинянина, який у селищі на Волині продавав боєприпаси
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8