Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт





Про це Ярослав Матвійчук.



"У зв’язку із введенням у країні надзвичайної ситуації й посиленням карантинних заходів, від завтра у місті повністю припинить рух громадський транспорт", - написав посадовець.



Він відзначив, підвезення медичного персоналу здійснюватиметься найнятими перевізниками, відповідно до розроблених маршрутів.



Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинську від завтра, 26 березня, призупиняють повністю рух громадського транспорту через запровадження в Україні режиму надзвичайної ситуації.Про це повідомив на сторінці у facebook перший заступник міського голови"У зв’язку із введенням у країні надзвичайної ситуації й посиленням карантинних заходів, від завтра у місті повністю припинить рух громадський транспорт", - написав посадовець.Він відзначив, підвезення медичного персоналу здійснюватиметься найнятими перевізниками, відповідно до розроблених маршрутів.Нагадаємо, сьогодні уряд прийняв рішення про ведення на всій території України режиму надзвичайної ситуації

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію