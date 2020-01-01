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На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 26 березня

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 26 березня
У четвер, 26 березня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без електроенергії.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Так, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Докучаєва, вул. Тімірязєва, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Потебні, 46-50.

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Теги: світло, Луцьк, тимчасові відключення
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