На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 26 березня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Так, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Докучаєва, вул. Тімірязєва, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Потебні, 46-50.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 26 березня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без електроенергії.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Так, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Докучаєва, вул. Тімірязєва, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Потебні, 46-50.

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