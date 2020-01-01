На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 26 березня
Сьогодні, 19:00
У четвер, 26 березня, мешканці декількох вулиць Луцька залишаться без електроенергії.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Так, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Докучаєва, вул. Тімірязєва, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Потебні, 46-50.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Так, з 13.30 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Докучаєва, вул. Тімірязєва, вул. Лермонтова, вул. Даньшина (частково), вул. Потебні, 46-50.
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