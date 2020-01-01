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В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки

В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки
У Княгининівській громаді проводять заходи з дезінфекції.

Про це йдеться на сторінці ОТГ у facebook.

На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської облдержадміністрації працівники ВУЖКГ Княгининка проводять поточну дезінфекцію місць масового скупчення людей, комунальних приміщень Княгининівської громади, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків тощо.

Інформують, що такі заходи здійснюватимуться через день.
В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки
В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки
В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки

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Теги: коронавірус, дезінфекція
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