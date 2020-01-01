В Княгининівській громаді дезінфікують дитячі майданчики і зупинки





Про це йдеться на сторінці ОТГ у facebook.



На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської облдержадміністрації працівники ВУЖКГ Княгининка проводять поточну дезінфекцію місць масового скупчення людей, комунальних приміщень Княгининівської громади, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків тощо.



Інформують, що такі заходи здійснюватимуться через день.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Княгининівській громаді проводять заходи з дезінфекції.Про це йдеться на сторінці ОТГ у facebook.На виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської облдержадміністрації працівники ВУЖКГ Княгининка проводять поточну дезінфекцію місць масового скупчення людей, комунальних приміщень Княгининівської громади, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків тощо.Інформують, що такі заходи здійснюватимуться через день.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію