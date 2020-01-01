Як на Волині в умовах карантину можуть святкувати Великдень: думки священників





Що думають із цього приводу волинські церковники, як готуються до викликів, пов’язаних зі світовою пандемією небезпечної недуги, розповіли Інформаційному агентстві



Настоятель Свято-Миколаївського храму міста Луцька, протоієрей Валентин Марчук розповідає, що поки невідомо, як церква організує відзначення Великодня у таких надзвичайних умовах. Проте він допускає, що можливий і такий варіант, що пасхальне богослужіння відбудеться без вірян.



«Ми дослухаємося до всіх рекомендацій. Звершуємо богослужіння і навіть готові залишитися самі у храмах. Є змога вести онлайн-трансляції. У разі крайньої потреби, звичайно, можливе індивідуальне причастя на дому, – каже священник. – Про Великдень ще не думали, кожен день приносить нові випробування».



Його колега по патріархату, прессекретар Волинської єпархії УПЦ, протоієрей Віктор Аніпко додає, що на місцевому рівні такі важливі рішення не ухвалюються. Мовляв, орієнтуватимуться на вказівки від вищого керівництва.



«До Великодня ще три тижні. У нас рішення ухвалюють в Києві. Поки є вказівки станом на 18 березня. І ми їх дотримуємося. Служби відбуваються. У церкву не допускається більше десяти людей. Посилено миють підлогу, протирають ікони, використовуємо одноразові стаканчики, – пояснює священник. – Пасху в будь-якому разі не відміниш і не перенесеш. Можливо, люди стоятимуть на вулиці на відстані. Чи будуть в церкву заходити – це треба вирішувати на вищому церковному рівні. Однозначно Пасха буде, але чи з людьми, чи без людей, ще треба думати. Можливо, протягом дня люди будуть йти освячувати кошики. Я поки не уявляю, як це влаштувати. Та однозначно ще будуть якісь розпорядження».



Прессекретар Луцького екзархату УГКЦ, протоієрей Роман Бегей також розповідає, що наразі з цього приводу немає жодних розпоряджень вищого церковного керівництва.



«Церква пережила дуже багато всіляких катаклізмів. І я думаю, що нинішня ситуація не стане перешкодою для гідного вшанування Воскресіння Христового. Нам усім треба бути мудрими і виваженими, – міркує отець. – Церква – така інституція, де керуються послухом. І тому, якщо церква проголосить і рекомендує для добра людей і во славу Богові не бути присутніми на богослужінні, то це треба буде гідно прийняти, до цього слід буде дослухатися. І я певен, це не обмежить нашої радості від Воскресіння».



Також Роман Бегей наголошує, що греко-католики уже проводять служіння онлайн, тому цілком готові до такого формату роботи у разі потреби.



«Я все життя належав до католицької спільноти. І у часи мого дитинства й молодості ми були у вигнанні. Ми були обмежені не карантинами, нас обмежував закон, який не тільки лякав, штрафував, а й саджав у тюрми, вивозив на заслання. І ми цей період разом зі своїми митрополитами, єпископами, священниками, монахами й монахинями гідно пережили, – пригадує протоієрей. – І ніхто з цих людей сьогодні не скаже, що він не зміг тоді бути близько до Бога, незважаючи на гоніння і заборони».



«На щастя, сьогодні у світі є багато технічних можливостей. І у такий час з Божого благословення для нас це вихід. Тому ми все зуміємо, – додає Роман Бегей. – Віряни мають бути спокійні, вони повинні розуміти, що у такий скрутний період ми зможемо гідно зустріти Воскресіння Господнє на відстані один від одного. Найголовніше – це не бути людям поруч, головне – присутність Бога у житті і серці кожного вірянина. Адже Господь є серед нас завжди».



Голова Інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ, протоієрей Віталій Собко зізнається, що поки не уявляє, чи реально Великдень зустріти без людей. Утім з ухваленням рішення про надзвичайну ситуацію й продовженням карантину церковники будуть думати, як правильно діяти, аби це було і в інтересах церкви, і безпечно для вірян.



«Найперше ми переймаємося нинішнім днем – тим, що нам треба робити сьогодні. До Великодня у нас ще є час. Тим паче події розвиваються дуже швидко. І невідомо, що буде через місяць, коли святкуватимемо Пасху. Тому ми міркуємо над тим, як зараз потрібно жити, служити, молитися. Тепер будемо думати, як діяти, як підготуватися. Будемо вносити корективи з огляду на те, як змінюватиметься ситуація», – пояснює представник ПЦУ.



«Поки що церква намагається жити таким чином, щоби з одного боку не припиняти діяльність, а з іншого – щоби не порушувати тих карантинних вимог, які встановила держава, – зауважує Віталій Собко. – Богослужіння у нас проводяться. Однак слідкуємо, щоби одночасно в храмі не було більше ніж десять людей. Церкви належно прибираються, відбувається дезінфекція, миття, провітрювання тощо».



Представник Луцької дієцезії РКЦ, настоятель кафедрального собору святих Петра і Павла в Луцьку Павло Хом’як розповідає, що римо-католики спираються на рекомендації Ватикану, де уже вирішено зустрічати Великдень без людей.



«Добро наших вірних – один з найважливіших пріоритетів. Ми заохочуємо, щоби люди максимально дотримувалися карантину, залишалися вдома. Тому наш єпископ-ординарій Віталій Скомаровський дав дозвіл усім вірним Луцької дієцезії, що в неділю вони не мусять бути на службі. Тому що в католицькій церкві правлячий єпископ має таку владу», – пояснює він.



«Ми також отримали інструкцію з Апостольського престолу з Ватикану, в якій ідеться про те, що добро вірних зараз має бути на першому місці. Тому ми готуємо своїх людей до Великодня, але у такий спосіб, щоб ми це переживали духовно, – зазначає Павло Хом’як. – Сьогодні є прямі трансляції у засобах масової інформації, в інтернеті. Люди мають змогу їх дивитися. І вони духовно єднаються у такий спосіб».



«Якщо ж ситуація на Великдень лишатиметься небезпечною, то ми будемо звершувати пасхальну службу, але за закритими дверима, без участі вірних, – продовжує представник РКЦ. – Ми розуміємо, що багато людей хотіли б бути на месі. Але ми виховуємо своїх людей, щоби вони були свідомі, що є об’єктивна реальність, що нині треба відмовитися від звичного укладу. Тому що наражати себе і когось на небезпеку є недобре».



«Ми ж як працювали, так і працюємо. Людей нині у храмах мало. Ми дотримуємося державних рекомендацій про те, що в храмі має бути не більше десяти людей. Священникам це важче, тому що ми змушені звершувати більше богослужінь. Але того вимагає ситуація, – провадить настоятель костелу. – Ватикан планує зустрічати Великдень при порожніх храмах. І ми будемо самі звершувати великоднє богослужіння, а вірних заохочувати до духовного єднання в цей момент. Ми намагаємося донести людям, що вони повинні молитися вдома. Сила молитви від того не буде меншою. Не варто без потреби виходити з дому, навіть якщо вам хочеться до храму».



Пастор Луцької біблійної церкви, керівник Молодіжного служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Роман Кравчук вважає, що усі віруючі повинні з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, й максимально відмовитися від богослужінь, адже групові зібрання людей нині справді несуть чималі ризики.



Більше того, протестантська спільнота Луцька днями ініціює зустріч із міською владою та керівництвом усіх конфесій, аби обговорити, зокрема, і питання підготовки до Великодня. Щоби діяти спільно й узгодити єдине бачення.



«Я представляю баптистську молодь усієї України, входжу в Раду протестантських церков і всюди рекомендую утриматися від будь-яких заходів, – наголошує Роман Кравчук. – Зараз у середовищі баптистів ухвалено рішення не проводити загальноцерковних богослужінь. Для нас Великдень – це не просто обрядовість, символічні дні, насамперед це спомин перемоги Христа, який воскрес. І у цьому році, напевно, вперше Пасха вийде за стіни молитовних будинків, церков. І відбуватиметься в домівках. Проте жодної паніки і занепокоєння не повинно бути».



«Враховуючи ситуацію, ми рекомендуємо, просимо і наполягаємо не проводити людні заходи, у тому числі й церковні. Ми переформатувалися на роботу в режимі онлайн, – додає пастор. – Є така думка, що після цієї світової пандемії церква уже не повернеться у звичний режим. Гадаю, що коронавірус змінить підхід до церковних питань, розділить все на до і після. Церковна спільнота мусить реагувати на вимоги часу. Церква повинна бути мобільною, вона мусить розвиватися й осучаснюватися. Та з Божою поміччю ми все подолаємо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні ввели режим надзвичайної ситуації та продовжили карантин до 24 квітня. Українців турбує питання, як бути цьогоріч із Великоднем, як здійснюватимуться пасхальні богослужіння.Що думають із цього приводу волинські церковники, як готуються до викликів, пов’язаних зі світовою пандемією небезпечної недуги, розповіли Інформаційному агентстві Волинські Новини Настоятель Свято-Миколаївського храму міста Луцька, протоієрей Валентинрозповідає, що поки невідомо, як церква організує відзначення Великодня у таких надзвичайних умовах. Проте він допускає, що можливий і такий варіант, що пасхальне богослужіння відбудеться без вірян.«Ми дослухаємося до всіх рекомендацій. Звершуємо богослужіння і навіть готові залишитися самі у храмах. Є змога вести онлайн-трансляції. У разі крайньої потреби, звичайно, можливе індивідуальне причастя на дому, – каже священник. – Про Великдень ще не думали, кожен день приносить нові випробування».Його колега по патріархату, прессекретар Волинської єпархії УПЦ, протоієрейдодає, що на місцевому рівні такі важливі рішення не ухвалюються. Мовляв, орієнтуватимуться на вказівки від вищого керівництва.«До Великодня ще три тижні. У нас рішення ухвалюють в Києві. Поки є вказівки станом на 18 березня. І ми їх дотримуємося. Служби відбуваються. У церкву не допускається більше десяти людей. Посилено миють підлогу, протирають ікони, використовуємо одноразові стаканчики, – пояснює священник. – Пасху в будь-якому разі не відміниш і не перенесеш. Можливо, люди стоятимуть на вулиці на відстані. Чи будуть в церкву заходити – це треба вирішувати на вищому церковному рівні. Однозначно Пасха буде, але чи з людьми, чи без людей, ще треба думати. Можливо, протягом дня люди будуть йти освячувати кошики. Я поки не уявляю, як це влаштувати. Та однозначно ще будуть якісь розпорядження».Прессекретар Луцького екзархату УГКЦ, протоієрейтакож розповідає, що наразі з цього приводу немає жодних розпоряджень вищого церковного керівництва.«Церква пережила дуже багато всіляких катаклізмів. І я думаю, що нинішня ситуація не стане перешкодою для гідного вшанування Воскресіння Христового. Нам усім треба бути мудрими і виваженими, – міркує отець. – Церква – така інституція, де керуються послухом. І тому, якщо церква проголосить і рекомендує для добра людей і во славу Богові не бути присутніми на богослужінні, то це треба буде гідно прийняти, до цього слід буде дослухатися. І я певен, це не обмежить нашої радості від Воскресіння».Такожнаголошує, що греко-католики уже проводять служіння онлайн, тому цілком готові до такого формату роботи у разі потреби.«Я все життя належав до католицької спільноти. І у часи мого дитинства й молодості ми були у вигнанні. Ми були обмежені не карантинами, нас обмежував закон, який не тільки лякав, штрафував, а й саджав у тюрми, вивозив на заслання. І ми цей період разом зі своїми митрополитами, єпископами, священниками, монахами й монахинями гідно пережили, – пригадує протоієрей. – І ніхто з цих людей сьогодні не скаже, що він не зміг тоді бути близько до Бога, незважаючи на гоніння і заборони».«На щастя, сьогодні у світі є багато технічних можливостей. І у такий час з Божого благословення для нас це вихід. Тому ми все зуміємо, – додає Роман Бегей. – Віряни мають бути спокійні, вони повинні розуміти, що у такий скрутний період ми зможемо гідно зустріти Воскресіння Господнє на відстані один від одного. Найголовніше – це не бути людям поруч, головне – присутність Бога у житті і серці кожного вірянина. Адже Господь є серед нас завжди».Голова Інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ, протоієрейзізнається, що поки не уявляє, чи реально Великдень зустріти без людей. Утім з ухваленням рішення про надзвичайну ситуацію й продовженням карантину церковники будуть думати, як правильно діяти, аби це було і в інтересах церкви, і безпечно для вірян.«Найперше ми переймаємося нинішнім днем – тим, що нам треба робити сьогодні. До Великодня у нас ще є час. Тим паче події розвиваються дуже швидко. І невідомо, що буде через місяць, коли святкуватимемо Пасху. Тому ми міркуємо над тим, як зараз потрібно жити, служити, молитися. Тепер будемо думати, як діяти, як підготуватися. Будемо вносити корективи з огляду на те, як змінюватиметься ситуація», – пояснює представник ПЦУ.«Поки що церква намагається жити таким чином, щоби з одного боку не припиняти діяльність, а з іншого – щоби не порушувати тих карантинних вимог, які встановила держава, – зауважує Віталій Собко. – Богослужіння у нас проводяться. Однак слідкуємо, щоби одночасно в храмі не було більше ніж десять людей. Церкви належно прибираються, відбувається дезінфекція, миття, провітрювання тощо».Представник Луцької дієцезії РКЦ, настоятель кафедрального собору святих Петра і Павла в Луцькурозповідає, що римо-католики спираються на рекомендації Ватикану, де уже вирішено зустрічати Великдень без людей.«Добро наших вірних – один з найважливіших пріоритетів. Ми заохочуємо, щоби люди максимально дотримувалися карантину, залишалися вдома. Тому наш єпископ-ординарій Віталій Скомаровський дав дозвіл усім вірним Луцької дієцезії, що в неділю вони не мусять бути на службі. Тому що в католицькій церкві правлячий єпископ має таку владу», – пояснює він.«Ми також отримали інструкцію з Апостольського престолу з Ватикану, в якій ідеться про те, що добро вірних зараз має бути на першому місці. Тому ми готуємо своїх людей до Великодня, але у такий спосіб, щоб ми це переживали духовно, – зазначає Павло Хом’як. – Сьогодні є прямі трансляції у засобах масової інформації, в інтернеті. Люди мають змогу їх дивитися. І вони духовно єднаються у такий спосіб».«Якщо ж ситуація на Великдень лишатиметься небезпечною, то ми будемо звершувати пасхальну службу, але за закритими дверима, без участі вірних, – продовжує представник РКЦ. – Ми розуміємо, що багато людей хотіли б бути на месі. Але ми виховуємо своїх людей, щоби вони були свідомі, що є об’єктивна реальність, що нині треба відмовитися від звичного укладу. Тому що наражати себе і когось на небезпеку є недобре».«Ми ж як працювали, так і працюємо. Людей нині у храмах мало. Ми дотримуємося державних рекомендацій про те, що в храмі має бути не більше десяти людей. Священникам це важче, тому що ми змушені звершувати більше богослужінь. Але того вимагає ситуація, – провадить настоятель костелу. – Ватикан планує зустрічати Великдень при порожніх храмах. І ми будемо самі звершувати великоднє богослужіння, а вірних заохочувати до духовного єднання в цей момент. Ми намагаємося донести людям, що вони повинні молитися вдома. Сила молитви від того не буде меншою. Не варто без потреби виходити з дому, навіть якщо вам хочеться до храму».Пастор Луцької біблійної церкви, керівник Молодіжного служіння Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистіввважає, що усі віруючі повинні з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, й максимально відмовитися від богослужінь, адже групові зібрання людей нині справді несуть чималі ризики.Більше того, протестантська спільнота Луцька днями ініціює зустріч із міською владою та керівництвом усіх конфесій, аби обговорити, зокрема, і питання підготовки до Великодня. Щоби діяти спільно й узгодити єдине бачення.«Я представляю баптистську молодь усієї України, входжу в Раду протестантських церков і всюди рекомендую утриматися від будь-яких заходів, – наголошує Роман Кравчук. – Зараз у середовищі баптистів ухвалено рішення не проводити загальноцерковних богослужінь. Для нас Великдень – це не просто обрядовість, символічні дні, насамперед це спомин перемоги Христа, який воскрес. І у цьому році, напевно, вперше Пасха вийде за стіни молитовних будинків, церков. І відбуватиметься в домівках. Проте жодної паніки і занепокоєння не повинно бути».«Враховуючи ситуацію, ми рекомендуємо, просимо і наполягаємо не проводити людні заходи, у тому числі й церковні. Ми переформатувалися на роботу в режимі онлайн, – додає пастор. – Є така думка, що після цієї світової пандемії церква уже не повернеться у звичний режим. Гадаю, що коронавірус змінить підхід до церковних питань, розділить все на до і після. Церковна спільнота мусить реагувати на вимоги часу. Церква повинна бути мобільною, вона мусить розвиватися й осучаснюватися. Та з Божою поміччю ми все подолаємо».

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