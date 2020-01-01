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Луцький психолог розповів, як під час карантину не піддаватися паніці. ВІДЕО

Луцький психолог розповів, як під час карантину не піддаватися паніці. ВІДЕО
Луцький психолог Антоній Мельник розповів, як в умовах карантину не піддаватися паніці, а зберігати спокій.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

З його слів, є невеликий відсоток людей, які схильні до страху, стресів і хвилювання. Додає: такі стани були характерні їм і без епідемії коронавірусу.

Психолог Антоній Мельник каже: нині потік інформації навколо цієї теми спричинює тривогу, або ж скептичне ставлення.

"Для даної категорії людей, у яких завищена тривожність і схильність до тривожності і стресових станів, я рекомендував би уникати тривале сприймання інформації із засобів масової інформації, коли ми, перемикаючи канали можемо постійно зустрічатися із однією й тією ж темою: коронавірус, коронавірус, кількість заражених, загиблих. І ця тема, яка, на жаль, є реалістичною, її приховати не варто.

От саме тривожній категорії людей хотілось би порадити удома знайти ту зону комфорту: це може бути ліжко, диван, крісло, подивитися на оточуючий інтер’єр і помітити те, чого не помчали, бо наше бурхливе життя не давало нам зосередитися. Я гарантую вам: ви знайдете павутину, яку ви не помічали у кутку, або яку помічали, обіцяли зняти але так і не доходили до цього. Почитати ту літературу, яку давно збиралися, хоча б полистати її і приділити увагу цьому. Зосередитися на власному «Я», на своїх роздумах: що необхідно зробити, які плани, бо рано чи пізно карантин закінчиться, рано чи пізно ситуація має пройти", - розповів психолог Антоній Мельник.


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Теги: карантин, поради, луцький психолог
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