Андрій Разумовський розповів, як волинський ринок «первинки» працює в період карантину*





Та якщо карантин затягнеться на місяці, то прогнозувати наслідки дуже важко – стверджує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - інформує



Про це забудовник написав на своїй сторінці у фейсбуці. Далі – словами Андрія Разумовського:



Ринок зупинився?



Часто запитують: чи повністю зупинився ринок первинної нерухомості? Чи э продажі, звернення?



Важко відповісти однозначно. Так, у п’ятницю заключили договір. Клієнти телефонують, звертаються онлайн. Думаю, нічого не зупиниться, поки у нас перебіг пандемії спокійний.



Якщо ж вона набере більших масштабів, то точно буде зупинка. Як і в інших сферах.



Чи варто зараз купувати квартири у новобудовах?



Звичайно так! Рано чи пізно це закінчиться – і життя продовжиться. Якщо курс буде високий і надалі, то «первинку» буде досить вигідно купувати.



Як і вигідно це робити зараз.



Щодо нашої компанії, то ми в будь-якому випадку дотримуємось своїх зобов’язань.



Що буде після завершення карантину?



Коли все закінчиться – в усіх буде ейфорія. Настрій буде дуже піднесений.



Інше питання: що ми втратимо ДО цього. Якщо карантин триватиме кілька місяців – буде складно. В першу чергу морально.



Але нерухомість все одно завжди залишається надійним місцем, де можна зберігати заощадження. Квартира – це завжди квартира. Її можна здавати, в ній можна жити. Або – в разі потреби – продати.



У Луцьку багато новобудов, чи є ризик, що якісь будинки не добудуються взагалі?



Ризик є завжди. Але поки Луцьк тримається. Навіть найскладніші об’єкти довго, але добудовуються.



Які кризові заходи зробила Будівельна компанія «Інвестор»?



Перевели працівників в онлайнрежим. Переналаштували усі процеси, щоб можна було виконувати роботу дистанційно.



З понеділка призупинили будівельні роботи. Оскільки, на мою думку, життя наших працівників і клієнтів дорожче, ніж пару тижнів часу. Наздоженемо!



Головне щоб всі були живі і здорові!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ринку первинної нерухомості різкого спаду немає, люди й далі продовжують цікавитися покупкою квартир та таунхаусів та навіть заключають угоди.Та якщо карантин затягнеться на місяці, то прогнозувати наслідки дуже важко – стверджує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - інформує Перший. Про це забудовник написав на своїй сторінці у фейсбуці. Далі – словами Андрія Разумовського:Часто запитують: чи повністю зупинився ринок первинної нерухомості? Чи э продажі, звернення?Важко відповісти однозначно. Так, у п’ятницю заключили договір. Клієнти телефонують, звертаються онлайн. Думаю, нічого не зупиниться, поки у нас перебіг пандемії спокійний.Якщо ж вона набере більших масштабів, то точно буде зупинка. Як і в інших сферах.Звичайно так! Рано чи пізно це закінчиться – і життя продовжиться. Якщо курс буде високий і надалі, то «первинку» буде досить вигідно купувати.Як і вигідно це робити зараз.Щодо нашої компанії, то ми в будь-якому випадку дотримуємось своїх зобов’язань.Коли все закінчиться – в усіх буде ейфорія. Настрій буде дуже піднесений.Інше питання: що ми втратимо ДО цього. Якщо карантин триватиме кілька місяців – буде складно. В першу чергу морально.Але нерухомість все одно завжди залишається надійним місцем, де можна зберігати заощадження. Квартира – це завжди квартира. Її можна здавати, в ній можна жити. Або – в разі потреби – продати.Ризик є завжди. Але поки Луцьк тримається. Навіть найскладніші об’єкти довго, але добудовуються.Перевели працівників в онлайнрежим. Переналаштували усі процеси, щоб можна було виконувати роботу дистанційно.З понеділка призупинили будівельні роботи. Оскільки, на мою думку, життя наших працівників і клієнтів дорожче, ніж пару тижнів часу. Наздоженемо!Головне щоб всі були живі і здорові!

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