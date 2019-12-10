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Андрій Разумовський розповів, як волинський ринок «первинки» працює в період карантину*

Андрій Разумовський розповів, як волинський ринок «первинки» працює в період карантину*
На ринку первинної нерухомості різкого спаду немає, люди й далі продовжують цікавитися покупкою квартир та таунхаусів та навіть заключають угоди.

Та якщо карантин затягнеться на місяці, то прогнозувати наслідки дуже важко – стверджує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - інформує Перший.

Про це забудовник написав на своїй сторінці у фейсбуці. Далі – словами Андрія Разумовського:

Ринок зупинився?

Часто запитують: чи повністю зупинився ринок первинної нерухомості? Чи э продажі, звернення?

Важко відповісти однозначно. Так, у п’ятницю заключили договір. Клієнти телефонують, звертаються онлайн. Думаю, нічого не зупиниться, поки у нас перебіг пандемії спокійний.

Якщо ж вона набере більших масштабів, то точно буде зупинка. Як і в інших сферах.

Чи варто зараз купувати квартири у новобудовах?

Звичайно так! Рано чи пізно це закінчиться – і життя продовжиться. Якщо курс буде високий і надалі, то «первинку» буде досить вигідно купувати.

Як і вигідно це робити зараз.

Щодо нашої компанії, то ми в будь-якому випадку дотримуємось своїх зобов’язань.

Що буде після завершення карантину?

Коли все закінчиться – в усіх буде ейфорія. Настрій буде дуже піднесений.

Інше питання: що ми втратимо ДО цього. Якщо карантин триватиме кілька місяців – буде складно. В першу чергу морально.

Але нерухомість все одно завжди залишається надійним місцем, де можна зберігати заощадження. Квартира – це завжди квартира. Її можна здавати, в ній можна жити. Або – в разі потреби – продати.

У Луцьку багато новобудов, чи є ризик, що якісь будинки не добудуються взагалі?

Ризик є завжди. Але поки Луцьк тримається. Навіть найскладніші об’єкти довго, але добудовуються.

Які кризові заходи зробила Будівельна компанія «Інвестор»?

Перевели працівників в онлайнрежим. Переналаштували усі процеси, щоб можна було виконувати роботу дистанційно.

З понеділка призупинили будівельні роботи. Оскільки, на мою думку, життя наших працівників і клієнтів дорожче, ніж пару тижнів часу. Наздоженемо!

Головне щоб всі були живі і здорові!

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Теги: Інвестор, Андрій Разумовський
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