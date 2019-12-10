Андрій Разумовський розповів, як волинський ринок «первинки» працює в період карантину*
Сьогодні, 17:43
На ринку первинної нерухомості різкого спаду немає, люди й далі продовжують цікавитися покупкою квартир та таунхаусів та навіть заключають угоди.
Та якщо карантин затягнеться на місяці, то прогнозувати наслідки дуже важко – стверджує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - інформує Перший.
Про це забудовник написав на своїй сторінці у фейсбуці. Далі – словами Андрія Разумовського:
Ринок зупинився?
Часто запитують: чи повністю зупинився ринок первинної нерухомості? Чи э продажі, звернення?
Важко відповісти однозначно. Так, у п’ятницю заключили договір. Клієнти телефонують, звертаються онлайн. Думаю, нічого не зупиниться, поки у нас перебіг пандемії спокійний.
Якщо ж вона набере більших масштабів, то точно буде зупинка. Як і в інших сферах.
Чи варто зараз купувати квартири у новобудовах?
Звичайно так! Рано чи пізно це закінчиться – і життя продовжиться. Якщо курс буде високий і надалі, то «первинку» буде досить вигідно купувати.
Як і вигідно це робити зараз.
Щодо нашої компанії, то ми в будь-якому випадку дотримуємось своїх зобов’язань.
Що буде після завершення карантину?
Коли все закінчиться – в усіх буде ейфорія. Настрій буде дуже піднесений.
Інше питання: що ми втратимо ДО цього. Якщо карантин триватиме кілька місяців – буде складно. В першу чергу морально.
Але нерухомість все одно завжди залишається надійним місцем, де можна зберігати заощадження. Квартира – це завжди квартира. Її можна здавати, в ній можна жити. Або – в разі потреби – продати.
У Луцьку багато новобудов, чи є ризик, що якісь будинки не добудуються взагалі?
Ризик є завжди. Але поки Луцьк тримається. Навіть найскладніші об’єкти довго, але добудовуються.
Які кризові заходи зробила Будівельна компанія «Інвестор»?
Перевели працівників в онлайнрежим. Переналаштували усі процеси, щоб можна було виконувати роботу дистанційно.
З понеділка призупинили будівельні роботи. Оскільки, на мою думку, життя наших працівників і клієнтів дорожче, ніж пару тижнів часу. Наздоженемо!
Головне щоб всі були живі і здорові!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Та якщо карантин затягнеться на місяці, то прогнозувати наслідки дуже важко – стверджує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - інформує Перший.
Про це забудовник написав на своїй сторінці у фейсбуці. Далі – словами Андрія Разумовського:
Ринок зупинився?
Часто запитують: чи повністю зупинився ринок первинної нерухомості? Чи э продажі, звернення?
Важко відповісти однозначно. Так, у п’ятницю заключили договір. Клієнти телефонують, звертаються онлайн. Думаю, нічого не зупиниться, поки у нас перебіг пандемії спокійний.
Якщо ж вона набере більших масштабів, то точно буде зупинка. Як і в інших сферах.
Чи варто зараз купувати квартири у новобудовах?
Звичайно так! Рано чи пізно це закінчиться – і життя продовжиться. Якщо курс буде високий і надалі, то «первинку» буде досить вигідно купувати.
Як і вигідно це робити зараз.
Щодо нашої компанії, то ми в будь-якому випадку дотримуємось своїх зобов’язань.
Що буде після завершення карантину?
Коли все закінчиться – в усіх буде ейфорія. Настрій буде дуже піднесений.
Інше питання: що ми втратимо ДО цього. Якщо карантин триватиме кілька місяців – буде складно. В першу чергу морально.
Але нерухомість все одно завжди залишається надійним місцем, де можна зберігати заощадження. Квартира – це завжди квартира. Її можна здавати, в ній можна жити. Або – в разі потреби – продати.
У Луцьку багато новобудов, чи є ризик, що якісь будинки не добудуються взагалі?
Ризик є завжди. Але поки Луцьк тримається. Навіть найскладніші об’єкти довго, але добудовуються.
Які кризові заходи зробила Будівельна компанія «Інвестор»?
Перевели працівників в онлайнрежим. Переналаштували усі процеси, щоб можна було виконувати роботу дистанційно.
З понеділка призупинили будівельні роботи. Оскільки, на мою думку, життя наших працівників і клієнтів дорожче, ніж пару тижнів часу. Наздоженемо!
Головне щоб всі були живі і здорові!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Андрій Разумовський розповів, як волинський ринок «первинки» працює в період карантину*
Сьогодні, 17:43
Волинянину, який вбив брата-американця, дали 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:30
#Янакарантині: на Волині учні запустили флешмоб. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Медіа